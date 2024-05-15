"صدمة" في الجزائر بعد العثور على شاب أخفاه جاره 30 عامًا (فيديو)
لا تزال قصة الشاب الجزائري، بن عمران عمر، الذي عثر عليه في ولاية الجلفة بعد اختفائه نحو 30 عامًا، في منزل جاره، المتهم باختطافه في عام 1996، يتردد صداها في مواقع التواصل الاجتماعي.
القضية، التي انتشرت تفاصيلها في وسائل إعلام محلية وعربية، وشارك في سردها متابعون ومشاهير، وصفها العديد منهم بأنها "أغرب من الخيال" وتشبه قصص السينما.
ويبدو أن القصة، التي تبدو فعلًا غريبة في تفاصيلها، قد شكلت صدمة واسعة على مستوى الجزائر، وما لبث أن انتشر كذلك مقطع فيديو لتجمهر العشرات من سكان منطقة الجاني والضحية والمناطق المجاورة، أمام منزل المتهم، للتثبت فقط من الحقيقة، العصية على التصديق.
وعبر العديد من المتابعين عن صدمتهم، واصفين القصة بأنها "لا تصدق" و"في منتهى الغرابة".
وعلق أحد المتابعين عبر منصة "إكس" على القصة بالقول إنها "عجيبة"، خاصة مع تفاصيلها غير المنطقية، مرجعًا سبب غرابتها لأعمال تتعلق بـ"السحر والشعوذة": "فعلًا أمر عجيب حدث في بلدية القديد ولاية الجلفة تم حجز عمر بن عمران لمدة 27 سنة من سنة 1998 إلى 13 -05-2024 وهناك من يُرجع القضية للسحر والشعوذة، فسبحان الله! هذه المدة كلها وهو محجوز بالقرب من منزل أهله على بعد 100 متر فقط".
بينما أكدت متابعة، صحة القصة، التي وصفتها بأنها "أغرب من الخيال"، مبينة أنها وقعت في مدينتها: "القصة باختصار حصلت في مدينتي الجلفة في قصة أغرب من الخيال، اختطاف لمدة 28 سنة في ولاية الجلفة الشاب #بن عمران عمر المفقود منذ سنة 1996 ما يقارب الثلاثين سنة حين كان عمره 16 سنة... كل الشكوك اتجهت إلى اختطافه وقتله من طرف الإ.ره.ا.ب في ذلك الوقت... والدته ماتت حسرة عليه ".
فيما قال متابع أن "القصة تكاد ترقى إلى مستوى قصص كليلة ودمنة".
وفيما ذكرت النيابة العامة لمجلس قضاء الجلفة في بيان مقتضب، أنه تم القبض على المتهم، أكدت أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة.