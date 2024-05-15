"صدمة" في الجزائر بعد العثور على شاب أخفاه جاره 30 عامًا (فيديو)

لا تزال قصة الشاب الجزائري، بن عمران عمر، الذي عثر عليه في ولاية الجلفة بعد اختفائه نحو 30 عامًا، في منزل جاره، المتهم باختطافه في عام 1996، يتردد صداها في مواقع التواصل الاجتماعي.

القضية، التي انتشرت تفاصيلها في وسائل إعلام محلية وعربية، وشارك في سردها متابعون ومشاهير، وصفها العديد منهم بأنها "أغرب من الخيال" وتشبه قصص السينما.