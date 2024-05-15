"كلب" وراء الشكوك في جزائري اختطف جاره 30 عاما.. والنيابة تصدر بيانا (فيديو)

هزت قصة العثور على شاب في الجزائر، بعد اختفائه منذ قرابة 30 عاما، المجتمع والرأي العام، نظرا لغرابة تفاصيلها، وطرحها العديد من التساؤلات.

وعاشت بلدية القديد، التابعة لولاية الجلفة، حالة من الذهول، بعد العثور يوم الاثنين، على شاب كان اختفى نهاية تسعينيات القرن الماضي، حين كان عمره 16 عاما، في ظروف غامضة.

وانتشر فيديو، يوثق العثور على الشاب المختفي المدعو بن عمران عمر، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو في حالة صدمة وعاجز عن الكلام.