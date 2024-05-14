مهرجان كان السينمائي يفتتح فعالياته بتكريم ميريل ستريب

الأفلام المشاركة الأخرى

المتنافسون هذا العام هم المزيج المعتاد من رواد المهرجانات المنتظمين، والمخرجين لأول مرة الذين لديهم رؤية جديدة للسينما الفنية، والفنانين الفريدين الذين يتخطون حدود الأفلام النوعية.

الفيلم الأكثر انتظارًا هذا العام هو "ميغالوبوليس" للمخرج فرانسيس فورد كوبولا وهو مشروع ملحمي ممول ذاتيًا استغرق إعداده 40 عامًا، وهو من تأليف كوبولا (85 عامًا) مع آدم درايفر وفورست ويتيكر، ويأتي هذا الفيلم ليعلن عودة المخرج الأمريكي الحائز على جائزة السعفة الذهبية مرتين إلى مهرجان كان بعد 45 عامًا من فيلم "أبوكاليبس الآن"، بمزيج من الإثارة والقلق عما سيكون عليه فيلمه الذي من الممكن أن يكون الأخير.

وسيتنافس ضد أفلام ثقيلة أخرى - فيلم الإثارة "الأكفان" للمخرج ديفيد كروننبرغ، ومشروع يورغوس لانثيموس الجديد "أنواع اللطف" مع إيما ستون، و"بارثينوب" لباولو سورينتينو مع غاري أولدمان، والفيلم الموسيقي "إميليا بيريز" للفرنسي جاك أوديار مع سيلينا غوميز.

أما "المبتدئ" للمخرج الدنماركي الإيراني علي عباسي فهو فيلم آخر طال انتظاره، ويؤرخ صعود الشاب دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، في قطاع العقارات خلال السبعينيات والثمانينيات. ومن المقرر أن يُعرض لأول مرة في مهرجان كان في 20 مايو، أي قبل أقل من 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة التي يأمل ترامب أن يفوز بها.