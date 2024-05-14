أول عازفة خليجية.. القطرية دانا الفردان تشارك في مهرجان كان

تشارك عازفة البيانو القطرية دانا الفردان"في الدورة الـ 77 لمهرجان كان السينمائي، ضمن حفل تسليم جوائز "تروفيه شوبارد" لتكون بذلك أول عازفة موسيقى من دول مجلس التعاون الخليجي تحقق هذا الإنجاز.

ستقدم الفردان أداءً خاصاً لموسيقى "إنديغو"، دامجة بين الصوت والألوان وتقنيات بصرية مختلفة، بحيث تبتعد عن أجواء الحفلات الموسيقية التقليدية، وتجعل من أدائها تجربة تفاعلية، تجمع بين الموسيقى النيو كلاسيكية مع عناصر الموسيقى الإلكترونية، وتتفاعل التكوينات الموسيقية دانا مع الألوان، والأنوار، وذلك لاصطحاب الجمهور في مسار تفكيري نحو التنوير.

وتعتبر هذه المشاركة العالمية الجديدة لدانا تعزيزاً لما قدمته سابقاً بمؤلفاتها المميزة وشراكاتها الرائدة، بما في ذلك نجاحها الأخير في إيطاليا بعد أن وُضعت موسيقاها في صدارة مسرح "بوليتياما غاريبالدي" في باليرمو ضمن مسرحية "اللعب مع أورلاندو"، بالتعاون مع ستيفانو أكورسي، والمخرجة المسرحية فيديريكا تشيليني، وأداء أوركسترا سيمفونية صقلية تحت قيادة المايسترو جيوفاني باسيني، حيث منحت مؤلفات دانا حياة جديدة لرواية لودوفيكو آريوستو الشعرية الخيالية، وأسرت قلوب الجماهير بالتآزر بين النغمات الحديثة والحكاية الكلاسيكية.

وتتواصل رحلة دانا الإبداعية مع إصدار أغنية "Falling" بالتعاون مع المنتج الفرنسي "يانز" وتعكس فيها خصوصيتها الفنية عبر دمج سلس للإيقاعات الإلكترونية كبعد بديل للسرد.

اشتُهرت الفردان بمؤلفاتها المبتكرة التي تتجاوز الحدود الثقافية للبلدان، وتلامس عواطف الجمهور على المستوى الإنساني العالمي، وهي ملحّنة وكاتبة أغانٍ قطرية، معروفة بمزجها بين الموسيقى الكلاسيكية المعاصرة العربية والغربية، وحصلت على تقدير عالمي لمؤلفاتها، بما فيها المسرحيات الموسيقية "أجنحة متكسرة" و"الرومي.. ميوزيكال"، وأيضاً لمساهماتها في موسيقى أفلام مثل "مستحضر الأرواح" و"أوركا".

هذا ويعتبر ألبوم دانا الأخير "نيلي" تجربة سمعية بصرية متعدّدة الحواس، تهدف إلى تعزيز التواصل والوعي من خلال الضوء والألوان والصوت.