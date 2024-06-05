الأمم المتحدة تحذر من "جحيم مناخي"

وذكرت خدمة مراقبة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أن الأشهر الاثني عشر الماضية كانت الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة على الإطلاق على أساس سنوي.

وقالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ أن متوسط ​​درجات الحرارة العالمية خلال العام المنتهي بنهاية مايو أيار تجاوز متوسط ما قبل الثورة الصناعية بنحو 1.63 درجة مئوية، مما يجعلها الفترة الأكثر دفئًا منذ بدء تسجيل البيانات في 1940.

ومتوسط الاثني عشر شهرًا الماضية لا يعني أن العالم قد تجاوز عتبة الاحترار العالمي البالغة 1.5 درجة مئوية التي تقيس متوسط ​​درجة الحرارة على مدى عقود من الزمن ويحذر العلماء من تبعات تجاوزها الأكثر تطرفًا والتي لا يمكن معالجتها. حسب وكالة "رويترز".

وفي تقرير منفصل، أشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إلى وجود فرصة بنحو 80 في المئة لتسجيل متوسط حرارة يتجاوز مؤقتًا 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية خلال سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة، وذلك ارتفاعًا من فرصة بنحو 66 في المئة العام الماضي.