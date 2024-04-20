دراسة: 38 مليون تريليون خسائر سنوية بسبب تغير المناخ بحلول 2049

أفاد باحثون ألمان، أنَّ من المرجح أن تتسبب التغيرات المناخية في خسائر سنوية للاقتصاد العالمي بنحو 38 تريليون دولار، بحلول 2049، وفق ما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وفي دراسة حديثة أجراها 3 علماء في معهد "بوتسدام" لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا، ونشرتها مجلة "نيتشر" العلمية البريطانية، درس الباحثون التأثير المحتمل لتقلب درجات الحرارة اليومية، وإجمالي هطول الأمطار سنويا، وعدد الأيام الرطبة خلال العام والأمطار اليومية الشديدة، بالإضافة إلى التحولات التي تحدث بالفعل من خلال تغير متوسط درجات الحرارة.

وسلطت الدراسة، الضوء على التأثيرات الاقتصادية للمناخ خلال السنوات الأربعين الماضية في حوالي 1600 منطقة حول العالم، والتأثيرات المتوقعة حتى 2049.

وافاد المؤلف المشارك في الدراسة، أندرس ليفرمان، ، بأن "التغير في متوسط درجة الحرارة السنوية سيؤدي إلى تغيير معدل النمو الاقتصادي، والذي سيستمر لمدة تتراوح بين 8 و10 سنوات".

وتوصلت الدراسة إلى أن "دخل الفرد في مختلف أنحاء العالم سيتراجع بنسبة 19% خلال الـ26 عاما المقبلة، بسبب مستوى الانبعاثات المستمرة التي تتسبب برفع درجة حرارة الكوكب".

وبحسب "أكسيوس"، فإن "الخسائر الاقتصادية المتوقعة أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاتحاد الأوروبي بأكمله".

وخلصت الدراسة إلى أن "أكبر الخسائر الاقتصادية من المرجح أن تحدث في خطوط العرض الأكثر دفئا على كوكب الأرض، حيث ستتعرض البلدان الأقل مسؤولية عن الانبعاثات، إلى أضرار اقتصادية ضخمة"، داعية إلى "إجراء تخفيضات حادة في الانبعاثات الكربونية على المدى القريب، لتجنب خسائر اقتصادية أكبر بعد منتصف القرن".