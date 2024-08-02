سجل "وادي الموت" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، المعروف بأعلى درجات حرارة، الشهر الأكثر سخونة إطلاقا، حيث بلغ متوسط درجة حرارة يوليو 108.5 درجة فهرنهايت، وهو أعلى رقم تم تسجيله عالميًا.

وتراوحت درجات الحرارة في "وادي الموت" بين 111 و129 درجة فهرنهايت، مع تسجيل 125 درجة على الأقل في تسعة أيام متتالية.

وقد شهد الشهر نفسه أيضًا أعلى درجات حرارة في مدن غربية أمريكية أخرى مثل لاس فيغاس وسانتا في.

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وأدى الحر الشديد إلى حالات وفاة وإصابات بسبب الحر، بما في ذلك وفاة سائق دراجة نارية في 6 يوليو وحالات إنقاذ لأشخاص تعرضوا لمشاكل صحية متعلقة بالحرارة.

وتجدر الإشارة إلى أن "وادي الموت" شهد سابقًا أعلى درجات حرارة في يوليو 2018 بمتوسط 108.1 درجة، ولكن هذا الشهر تجاوز ذلك بشكل واضح. كما شهدت مدن أمريكية أخرى أرقامًا قياسية في درجات الحرارة، مما يعكس موجة حر واسعة النطاق تؤثر على مناطق متعددة.

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الأسابيع القادمة، مما يزيد تفاقم موسم حرائق الغابات والنشاطات الجوية الأخرى.