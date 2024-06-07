بعيدا عن المكيف.. 7 طرق لتبريد نفسك في أيام الحر

مع اقتراب الصيف، ومع ارتفاع دراجات الحرارة، يستعين الكثيرون بالمكيفات، التي قد يسبب الهواء المنبعث منها أمراضا لا تعد ولا تحصى.

وبحسب الخبراء، يمكنك التبريد عن نفسك من خلال اتباع عدة قواعد "ذكية" بعيدا عن تعريض نفسك للهواء البارد المنبعث من المكيفات، وأهمها:

المروحة

يقول الخبراء إن تحريك الهواء يخفض درجات الحرارة بشكل كبير. وإذا لم تكن لديك مروحة، فحاول الحصول على واحدة الآن، خاصة أنها تستهلك القليل من الطاقة.

وينصحك الخبراء بعدم توجيه المروحة على جسدك بشكل مباشر، إذ يمكنك تصويبها نحو الجدار الذي يقابلك حتى تتمتع بنسمتها العليلة.

غلق النوافذ في النهار وفتحها ليلا

ينصحك الخبراء بإغلاق النوافذ تماما في فتر الظهيرة؛ لأن أشعة الشمس الحارقة قد تتسلل إلى المنزل وترفع درجة حرارته.

أما في ساعات المساء، فافتح نوافذ المنزل للحصول على تهوية ونسمة باردة، كما أنها ستسمح للهواء الدافئ في المنزل بالخروج.