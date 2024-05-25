موجة حر استثنائية تتسبب بوفاة 48 شخصًا في المكسيك

سجلت المكسيك 48 حالة وفاة جراء موجة الحر التي تشهدها، منذ مارس/آذار الماضي، وفق ما أعلنته الحكومة، فيما تتوقع البلاد تسجيل درجات حرارة قياسية جديدة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن تقرير نشرته وزارة الصحة، أمس الجمعة، قوله إن الحصيلة الإجمالية التراكمية بلغت "48 حالة وفاة على المستوى الوطني"، مرتبطة بموجة الحر، فيما عانى 956 شخصًا من مشكلات صحية مختلفة، بحسب معطيات تم تحديثها في 21 مايو/أيار الجاري.

وفي العام 2023، تم تسجيل رقم قياسي بلغ 419 وفاة بسبب موجة حر استمرت 8 أشهر في المكسيك، التي يبلغ عدد سكانها 129 مليون نسمة.