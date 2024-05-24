السعودية تكشف نتائج تحقيق موسع بحادثة التسمم الجماعي

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، الخميس، نتائج تحقيق موسع في حادثة تسمم جماعي لعشرات زبائن مطعم بورغر في الرياض، الشهر الماضي، أسفرت عن وفاة أحد الزبائن، بالإضافة إلى نقل آخرين للعناية المركزة.

وقالت الهيئة الحكومية في بيان، إن حادثة التسمم لن تمضي "دون محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تهاونه بالسلامة أو الصحة العامة أو قيامه بعمل يقصد به تضليل إجراءات التقصي والتحقيق من وصولها إلى الحقائق المتعلقة بمسببات التسمم".

وأوضحت "نزاهة" أن "التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة قد أظهرت وجود محاولات لإخفاء أو إتلاف أدلة، بالإضافة إلى أنه قد يكون هناك تواطؤ من قِلةٍ من ضعاف النفوس من مراقبي ومفتشي المنشآت الغذائية ممن سعوا لتحقيق مكاسب شخصية غير مبالين بالسلامة والصحة العامة".