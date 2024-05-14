إعلانات غريبة لمطاعم في السعودية لاسترداد الزبائن عقب حادثة تسمم جماعي
لجأت مطاعم ومقاهي في السعودية، لإعلانات وعروض ترويجية غريبة وطريفة بهدف استرداد الزبائن بعد عزوف كبير أعقب حادثة تسمم جماعي، انتهت بإصابة العشرات ودخول بعض منهم العناية المركزة وتسجيل وفاة واحدة.
وأعلن مطعم سعودي، أمس الإثنين، عن تقديم وجبات مجانية لزبائنه بشرط أن يطلبوها دون أن يرقصوا، في رد طريف على مقهى سعودي أيضاً قدم قبل يومين القهوة مجاناً لزبائنه الذين يرقصون خلال فترة تحضير طلباتهم.
ونشر المطعم الذي يقدم وجبات البرغر، إعلان العرض الترويجي الغريب، وكتب: "لا ترقص عشان تاخذ طلبك مجانا.. استرجل وابشر اللحم".
وتلقّى المطعم بالفعل طلبات من زبائن قالوا إنهم سيحضرون لتسلمها من دون رقص، فيما ذهب بعضهم لأبعد من ذلك وعرَضَ القدوم لاستلام الطلب على ظهر حصان.
وقوبلت فكرة المقهى قبل يومين بردود فعل متباينة، فبينما أعجبت الكثيرين الذين وثّق عدد منهم رقصهم في فروع المقهى بالرياض، ريثما يتم تحضير طلباتهم، لم ترق الفكرة لآخرين يعتبرون الرقص غير لائق.
فيما لم يعترض أحد على إعلان المطعم، لا بل تطوع كثير من الزبائن بتقديم مزيد من الإثباتات على كونهم محافظين، ولا يحبذون الرقص للفوز بوجبة مجانية.
وكتب أحد الزبائن قبل توجهه للمطعم "جايكم بالبشت"، وهو الرداء الخارجي المتمم للزي الوطني في السعودية، فيما قال آخر بتعليق طريف/ "جايكم أنا وربعي وعيال عمي والمحزم المليان".
وفي إعلان ثالث، قرر مقهى شهير في المملكة، تقديم الطلب بتخفيض كبير عوضًا عن الرقص، وقال في إعلانه الترويجي: "ما يحتاج ترقص..".
ووجدت الإعلانات الغريبة متفاعلين كثر، سواء بالتوجه للطلب بشكل فعلي من فروع المطاعم والمقاهي التي دخلت في تلك الطريقة الترويجية، أو حتى في مواقع التواصل الاجتماعي التي أعجب العديد من مدونيها بالأسلوب الغريب والطريف لجذب الزبائن.
وتزامنت الإعلانات مع عزوف كثير من السعوديين عن المطاعم بشكل عام، ومطاعم اللحوم على وجه الخصوص، بعد تسجيل عشرات حالات التسمم الخطير لدى زبائن مطعم برغر في الرياض قبل نحو أسبوعين، توفي على إثرها أحد الأشخاص.
ومن شأن العروض التسويقية والتخفيضات أن تجذب الزبائن مجددًا بالتزامن مع بيان رسمي كشف عن كون "مايونيز" ملوث بالبكتيريا ينتجه مصنع مستقل، يرتبط بحالات التسمم التي شهدها مطعم البرغر.