إعلانات غريبة لمطاعم في السعودية لاسترداد الزبائن عقب حادثة تسمم جماعي

لجأت مطاعم ومقاهي في السعودية، لإعلانات وعروض ترويجية غريبة وطريفة بهدف استرداد الزبائن بعد عزوف كبير أعقب حادثة تسمم جماعي، انتهت بإصابة العشرات ودخول بعض منهم العناية المركزة وتسجيل وفاة واحدة.

وأعلن مطعم سعودي، أمس الإثنين، عن تقديم وجبات مجانية لزبائنه بشرط أن يطلبوها دون أن يرقصوا، في رد طريف على مقهى سعودي أيضاً قدم قبل يومين القهوة مجاناً لزبائنه الذين يرقصون خلال فترة تحضير طلباتهم.

ونشر المطعم الذي يقدم وجبات البرغر، إعلان العرض الترويجي الغريب، وكتب: "لا ترقص عشان تاخذ طلبك مجانا.. استرجل وابشر اللحم".

وتلقّى المطعم بالفعل طلبات من زبائن قالوا إنهم سيحضرون لتسلمها من دون رقص، فيما ذهب بعضهم لأبعد من ذلك وعرَضَ القدوم لاستلام الطلب على ظهر حصان.