حمادة هلال يكشف لـ"إرم نيوز" كواليس تعاويذ "المداح"
كشف الفنان المصري حماده هلال، الذي يطل للعام الرابع على جمهوره بموسم دراما رمضان من خلال مسلسل "المداح"، في حديث خاص لـ"إرم نيوز" كواليس العمل، الذي حمل الكثير من التطورات الخاصة بأحداث وشخصيات المسلسل.
وقال حمادة هلال إنه توفيق من الله أن يتم تقديم عمل درامي لأربعة أعوام متتالية، مع اختلاف حمله كل جزء في التفاصيل الخاصة به وظهور شخصيات جديدة، لعل أبرزها العام الجاري الممثل والمطرب محمد دياب، وحمزة العيلي، وفتحي عبدالوهاب.
وبسؤاله عن اعتذار الفنان ماجد المصري عن المشاركة في الجزء الرابع المعروض حاليًّا وحلول فتحي عبدالوهاب بدلًا منه، أكد حمادة هلال أن "ماجد المصري وفتحي عبدالوهاب صديقان عزيزان على قلبي منذ سنوات طويلة".
وبين أنه "التمس العذر لماجد المصري لظروفه وارتباطه بأعمال فنية أخرى"، معربًا عن سعادته "بحضور الفنان فتحي عبدالوهاب خلال أحداث الجزء الرابع، وأشكر فتحي عبدالوهاب على وجوده معنا هذا العام، بالإضافة للأبطال الرئيسين الذين يتواجدون إلى جانب شخصية صابر خلال الأحداث منذ الموسم الأول".
وأضاف حمادة هلال "كنت وضعت في حساباتي منذ الجزء الثاني أننا لن نكمل المشوار في تقديم أجزاء جديدة من العمل، لكن حماسة المنتج صادق الصباح وإبلاغه لي بتقديم جزء ثالث ورابع أسعدني للغاية، لكنها كانت مغامرة بالنسبة للكتابة والإخراج والتمثيل".
ومضى قائلًا: "جلسنا أنا والمؤلف أمين جمال والمخرج أحمد سمير فرج من أجل تقديم تفاصيل جديدة وخاصة بأجزاء العمل بعيدًا عن الأخطاء السابقة ودون تكرار لأي أحداث أو تفاصيل".
وأوضح هلال أنه "بدلًا من أن يكون الخط الدرامي قائمًا على صراع بين الخير والشر فقط، ففكرنا في تقديم قصص أسبوعية بحضور نجوم تمثيل جُدد على العمل يحملون قصصًا مختلفة تضيف للعمل بناء على الخط الدرامي الرئيس".
وأكد أن ذلك "ما فعلناه من الموسم الأول حينما تم إغلاق حلقاته بحضور بيومي فؤاد ومن بعده عدد من الممثلين، وفي الجزء الرابع كل اسبوع يظهر ممثل بقصة مختلفة حيث محمد دياب وحمزة العيلي وسهر الصايغ وفتحي عبدالوهاب".
وتابع قائلًا "الحمد لله مجهود كبير للغاية من صناع المسلسل ككل سواء الجهة الإنتاجية أو المؤلف أمين جمال والمخرج أحمد سمير فرج، وكذلك كل فريق التمثيل الذي حضر التجربة من البداية، حيث كان هناك الكثير من الضغوطات ومجهود كبير مبذول من الجميع لدرجة أنني كنت لا أنام لساعات طويلة أثناء التصوير".
"تعاويذ موسيقى المداح"
وعن حقيقة وجود تعاويذ بموسيقى مسلسل "المداح"، قال هلال إن "هذا السؤال مهم للغاية خصوصًا مع انتشار الحديث عن هذا الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، حينما سمعت عن هذا الأمر استغربت للغاية".
وتساءل "كيف يمكن أن توضع تعاويذ في عمل نحن موجودون فيه، فهذا مضر علينا بكل تأكيد، لكنني تعاملت مع الأمر بجانب فكاهي وقمت بقيادة سيارتي بحضور بعض الأصدقاء من صناع المسلسل وشغلنا الموسيقى في السيارة ورقصنا".
مشاركة نجله
وكشف هلال عن موقفه من حضور نجله "يوسف" للمرة الأولى تمثيليًّا من خلال مسلسل "المداح4"، إذ قال إنه لم يكن يتخيل من البداية أن يكون هذا الدور لطفل صغير يقوم بأدائه خصوصًا مع الصعوبات التي يحملها.
ولفت إلى أنه "فوجئ بأن يوسف قد قرأ سيناريو العمل دون علمي واختار الشخصية التي يريد أن يظهر بها ومن ثم عرض علي الأمر واندهشت للغاية لما فعله ولكنني وجدت اصرارًا كبيرًا من يوسف على الحضور التمثيلي بهذا الدور، وكان ردي أن القرار للمخرج أحمد سمير فرج وليس قراري، وبالفعل قد حدث واختاره المخرج للدور ووافق على ظهوره خلال أحداث الجزء الرابع".
والجدير بالذكر أن مسلسل "المداح" من أنجح الأعمال الدرامية التي تم تقديم عدة مواسم منها خلال السنوات الأخيرة، ويُشارك في بطولة العمل إلى جانب حمادة هلال نخبة كبيرة من الممثلين من بينهم خالد سرحان وهبة مجدي وحنان سليمان ودنيا عبدالعزيز ومي سليم وتامر شلتوت وصفاء جلال وحنان يوسف ونخبة من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد وإخراج أحمد سمير فرج.