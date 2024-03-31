حمادة هلال يكشف لـ"إرم نيوز" كواليس تعاويذ "المداح"

كشف الفنان المصري حماده هلال، الذي يطل للعام الرابع على جمهوره بموسم دراما رمضان من خلال مسلسل "المداح"، في حديث خاص لـ"إرم نيوز" كواليس العمل، الذي حمل الكثير من التطورات الخاصة بأحداث وشخصيات المسلسل.

وقال حمادة هلال إنه توفيق من الله أن يتم تقديم عمل درامي لأربعة أعوام متتالية، مع اختلاف حمله كل جزء في التفاصيل الخاصة به وظهور شخصيات جديدة، لعل أبرزها العام الجاري الممثل والمطرب محمد دياب، وحمزة العيلي، وفتحي عبدالوهاب.

وبسؤاله عن اعتذار الفنان ماجد المصري عن المشاركة في الجزء الرابع المعروض حاليًّا وحلول فتحي عبدالوهاب بدلًا منه، أكد حمادة هلال أن "ماجد المصري وفتحي عبدالوهاب صديقان عزيزان على قلبي منذ سنوات طويلة".

وبين أنه "التمس العذر لماجد المصري لظروفه وارتباطه بأعمال فنية أخرى"، معربًا عن سعادته "بحضور الفنان فتحي عبدالوهاب خلال أحداث الجزء الرابع، وأشكر فتحي عبدالوهاب على وجوده معنا هذا العام، بالإضافة للأبطال الرئيسين الذين يتواجدون إلى جانب شخصية صابر خلال الأحداث منذ الموسم الأول".