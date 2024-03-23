حمادة هلال ينفي استخدام ترنيمات للجن في "لقيناك حابس"

قال الفنان المصري حمادة هلال، إن ما تردد عن استخدام "تعويذات للجن" في أغنية "لقيناك حابس" التي قدمت في الجزء الرابع من مسلسل "المداح"، مجرد "شائعات".

وأضاف حمادة هلال في مداخلة ببرنامج "تفاعلكم" عبر الفيديو كونفرانس: "في ناس طلعت إشاعات أن أغنية لقيناك حابس هي تعويذات للجن، لكن الكلام ده غير صحيح، هي أغنية كتبها محرز، ولحنها كريم عبد الوهاب صاحب الموسيقى التصويرية الرائعة، ونجاحها الكبير مع الناس مفاجأة كبيرة لنا".