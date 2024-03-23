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حمادة هلال ينفي استخدام ترنيمات للجن في "لقيناك حابس"
قال الفنان المصري حمادة هلال، إن ما تردد عن استخدام "تعويذات للجن" في أغنية "لقيناك حابس" التي قدمت في الجزء الرابع من مسلسل "المداح"، مجرد "شائعات".
وأضاف حمادة هلال في مداخلة ببرنامج "تفاعلكم" عبر الفيديو كونفرانس: "في ناس طلعت إشاعات أن أغنية لقيناك حابس هي تعويذات للجن، لكن الكلام ده غير صحيح، هي أغنية كتبها محرز، ولحنها كريم عبد الوهاب صاحب الموسيقى التصويرية الرائعة، ونجاحها الكبير مع الناس مفاجأة كبيرة لنا".
وحول مشاركة ابنه في الجزء الرابع، أكد "هو أصر يكون موجود وقلت للمخرج أحمد سمير فرج لو ابني نفسه معجبنيش أداؤه أنا أول واحد هقولك نمشيه لكن أحمد سمير فرج هو اللي اختاره والحمدلله .. نجح في الدور".
ومسلسل المداح، من بطولة حمادة هلال، وفتحي عبد الوهاب، ودياب، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، إضافة لنخبة من النجوم.