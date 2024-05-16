يمكن للموناليزا أن تبتسم بسلام.. لن تغادر اللوفر

بعد جدل حول أيقونة متحف اللوفر في باريس (لوحة جيوكندا التي تعرف بالموناليزا)، أثاره طلب بإزالة اللوحة من المتحف، أكد مجلس الدولة الفرنسي أن تحفة ليوناردو دافنشي لن تخرج من متحف اللوفر في باريس، و"يمكنها أن تبتسم في سلام".. فما حيثيات القرار؟

قضت أعلى محكمة إدارية فرنسية بـ "عدم المقبولية بشكل واضح" لطلب جمعية التعويضات الدولية لإزالة اللوحة من مخزون المتحف الباريسي.

ورفض مجلس الدولة الفرنسي، يوم أمس الثلاثاء، طلب الجمعية التي اعتبرت قرار الملك فرنسيس الأول بـ"الاستيلاء" على "الموناليزا"، عام 1519، غير مشروع.

وحكمت أعلى محكمة إدارية فرنسية، على طلب جمعية التعويضات الدولية، بأنها "غير مقبولة بشكل واضح"، وحكمت عليها بالتالي بغرامة قدرها 3000 يورو بسبب الإجراءات القانونية "المسيئة".

منذ عام 1797

وتدّعي الجمعية أنها تعمل على إعادة الممتلكات التي تشكل جزءًا من المُلْك العام إلى "أصحابها الشرعيين"، لكن بالنسبة لمجلس الدولة، فإن الأخير (ورثة الملك فرنسيس الأول) وحده هو الذي يحق له، إن أمكن، اتخاذ إجراء قانوني.