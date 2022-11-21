ألغاز "غامضة" في لوحة الموناليزا للفنان ليوناردو دافنشي

تجذب "الموناليزا" وهي اللوحة الأكثر شهرة للرسام الإيطالي "ليوناردو دافينشي"، أكثر من 6 ملايين زائر إلى متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية سنويًّا، لكن هل فكرت يومًا ما الذي يكسب "الموناليزا" هذه الشهرة؟

من هي الموناليزا؟

قال عدد من الخبراء في عالم الفن إن الموناليزا هي "إيزابيلا ديستي" وهي امرأة تنتمي لعائلة إيطالية نبيلة، وأكد آخرون أنها "كوستانزا دي أفالوس"، دوقة فرانكافيلا.

لاحقًا رجح علماء، أن مَن في الصورة هو الرسام "لينواردو دافنشي" نفسه، بينما أشار آخرون إلى أنه مساعد دافنشي، الذي رافقه لـ20 عامًا.

علماء آخرون رؤوا أن مَن في اللوحة هي "جيان جياكومو كابروتي"، حبيبة دافنشي.

في المقابل، أكدت نظريات عديدة، أن اللوحة ربما بدأت كصورة من الحياة، ولكن على مر السنين عمل عليها دافنشي، فطورها لتصبح "رؤية مجردة للأنثى".

اليوم، يتفق معظم الخبراء والعلماء على أن الموناليزا هي صورة "ليزا غيرارديني ديل جيوكوندو" وهي زوجة تاجر حرير من فلورنسيا، مشيرين إلى أن ليزا قابلت دافنشي عام 1503، عندما كانت تبلغ من العمر 24 عامًا

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