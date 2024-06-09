تبادل بلاغات بين عمرو دياب والشاب "المصفوع"
تبادل الفنان المصري عمرو دياب، والشاب الشهير بواقعة تلقيه الصفعة، تقديم البلاغات ضد بعضهما، اليوم الأحد.
وحرر أشرف عبد العزيز، محامي الفنان عمرو دياب، محضرا حمل رقم 9714 لسنة 2024، إداري، ضد الشاب في قسم شرطة التجمع الأول، يتهمه فيه بالاعتداء الجسدي عليه، وجذبه من ملابسه بطريقة غير لائقة، خلال أدائه فقرته في حفل زفاف.
وأضاف المحامي، في البلاغ الذي تقدم به، أن دياب يرحب بأي معجب ولا يصد أي أحد يريد التقاط الصور معه، مشيرا إلى أن الشاب لم يكن مدعوًا إلى حفل الزفاف، وأنه حاول فعل ذلك مع جميع الفنانين.
وشدد على أن الفنان لا يعرف الشاب، لكنه طلب منه التصوير قبلها أربع مرات، واستجاب بالفعل له، لكنه تفاجأ به يجذبه بشكل غريب، ووصل به الأمر إلى أن الشاب حاول الاعتداء عليه،؛ مما دفعه إلى التصرف الذي بدر منه أمام الجميع.
وأكد محامي عمرو دياب أنه بعد معرفة الفنان أن هذا معجب، حاول التواصل معه ليطيب خاطره، لكن الشاب رفض.
من جهته، حرّر الشاب المصري سعد أسامة، ضحية مواطنه الفنان عمرو دياب، محضرًا ضده خلال الساعات الماضية في القاهرة.
وذهب الشاب مع محاميه إلى قسم التجمع الأول في القاهرة، وحرر محضرا ضد الفنان المصري أشار فيه لتعرضه للإهانة والضرب على الوجه من قبل عمرو دياب من دون داعٍ، إذ إنه كان يود فقط التقاط صورة تذكارية معه.
وتعود تفاصيل حادثة الاعتداء عندما كان الشاب يحاول التقاط سيلفي مع الهضبة خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي على نجل رجل الأعمال منصور عامر، داخل أحد الفنادق في القاهرة، ليفاجأ برد فعل عنيف وقيام الفنان بصفعه أمام الحاضرين؛ ما أثار استهجان الجميع واستنكارهم.