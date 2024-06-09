تبادل بلاغات بين عمرو دياب والشاب "المصفوع"

تبادل الفنان المصري عمرو دياب، والشاب الشهير بواقعة تلقيه الصفعة، تقديم البلاغات ضد بعضهما، اليوم الأحد.

وحرر أشرف عبد العزيز، محامي الفنان عمرو دياب، محضرا حمل رقم 9714 لسنة 2024، إداري، ضد الشاب في قسم شرطة التجمع الأول، يتهمه فيه بالاعتداء الجسدي عليه، وجذبه من ملابسه بطريقة غير لائقة، خلال أدائه فقرته في حفل زفاف.

وأضاف المحامي، في البلاغ الذي تقدم به، أن دياب يرحب بأي معجب ولا يصد أي أحد يريد التقاط الصور معه، مشيرا إلى أن الشاب لم يكن مدعوًا إلى حفل الزفاف، وأنه حاول فعل ذلك مع جميع الفنانين.

وشدد على أن الفنان لا يعرف الشاب، لكنه طلب منه التصوير قبلها أربع مرات، واستجاب بالفعل له، لكنه تفاجأ به يجذبه بشكل غريب، ووصل به الأمر إلى أن الشاب حاول الاعتداء عليه،؛ مما دفعه إلى التصرف الذي بدر منه أمام الجميع.