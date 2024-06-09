صفعة عمرو دياب.. شهود يكشفون المفاجأة

لا تزال صفعة الفنان المصري عمرو دياب لأحد معجبيه في إحدى حفلات الزفاف بالقاهرة، تتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث أحد حضور الحفل لمواقع محلية، مؤكدًا أن الشاب الذي تلقى الصفعة لم يُدعَ إلى الحفل ولا يعمل في الفندق الذي أقيم به.

وبين الشاهد أن الفنان عمرو دياب قابل الشاب بترحيب كبير والتقط معه فيديوهات كثيرة وصورًا دون أي اعتراض، لكن الشاب أصر على التقاط مزيد من الصور وأمسك بملابس الفنان وجذبه منها، ما أثار استفزاز دياب وجعله يقوم بصفعه.

وتنوعت ردود الأفعال بين معارض لما قام به الهضبة ومطالبين باتخاذ إجراء قانوني بحقه، وبين متعاطف معه ومبررًا له فعلته.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها عمرو دياب في مشكلة مماثلة، إذ سبقها طرد مهندس الصوت بطريقة "غير لائقة"، كما وصف سائقه بالحيوان في فبراير الماضي.

وبدوره شدد الشاب الذي تلقى الصفعة ويدعى سعد أسامة، بأنه لن يقبل بهذه الإهانة خاصة أنه لم يتوقع هذا الفعل من الفنان الذي يعد من المفضلين لديه.

وأضاف الشاب في تصريحات لمواقع محلية، أنه لم يكن يريد سوى التقاط صورة تذكارية، مؤكدًا بأنه سيلجأ للقضاء ولنقابة المهن الموسيقية للحصول على حقه بعد التشهير الذي تعرض له والإهانة.