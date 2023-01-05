الاتحاد الأوروبي يوصي باختبارات كورونا للقادمين من الصين وفحص مياه الصرف الصحي بالمطارات

تأتي التوصية من مجموعة الاستجابة المتكاملة للأزمات السياسية التابعة للاتحاد، وهي هيئة مكونة من مسؤولين من حكومات 27 دولة عضوا في التكتل، وهي تتماشى مع توصية قدمتها المفوضية الأوروبية في وقت سابق.

وتعتزم الصين تخفيف قيود السفر في الثامن من يناير/ كانون الثاني على الرغم من موجة الإصابات الجديدة التي تركت المستشفيات ودور الجنازات الصينية مكتظة.