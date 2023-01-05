الاتحاد الأوروبي يوصي باختبارات كورونا للقادمين من الصين وفحص مياه الصرف الصحي بالمطارات

الاتحاد الأوروبي يوصي باختبارات كورونا للقادمين من الصين وفحص مياه الصرف الصحي بالمطارات

رويترز
رويترز

أوصى مسؤولو الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، بضرورة أن يحمل الركاب القادمون من الصين لدول التكتل نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل صعود طائراتهم مع اعتزام بكين تخفيف القيود التي تفرضها على السفر رغم الموجة الجديدة لإصابات كورونا بها.

تعتزم الصين تخفيف قيود السفرالشهر الحالي

تأتي التوصية من مجموعة الاستجابة المتكاملة للأزمات السياسية التابعة للاتحاد، وهي هيئة مكونة من مسؤولين من حكومات 27 دولة عضوا في التكتل، وهي تتماشى مع توصية قدمتها المفوضية الأوروبية في وقت سابق.

وتعتزم الصين تخفيف قيود السفر في الثامن من يناير/ كانون الثاني على الرغم من موجة الإصابات الجديدة التي تركت المستشفيات ودور الجنازات الصينية مكتظة.

الاتحاد الأوروبي يوصي باختبارات كورونا للقادمين من الصين وفحص مياه الصرف الصحي بالمطارات
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كما أوصت مجموعة الاستجابة المتكاملة للأزمات السياسية بأن يضع جميع الركاب في الرحلات الجوية من الصين وإليها كمامات، وأن تجري حكومات الاتحاد الأوروبي اختبارات عشوائية للمسافرين القادمين من الصين وأن تختبر وتتابع مياه الصرف الصحي في المطارات مع الرحلات الدولية والطائرات القادمة من الصين.

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