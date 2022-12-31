رغم رفع قيود "كورونا".. تراجع النشاط الصناعي في الصين

تراجع النشاط الصناعي في الصين بشكل حاد في كانون الأول/ديسمبر للشهر الثالث على التوالي، حسبما أظهرت أرقام رسمية نشرت اليوم السبت، رغم تخفيف بكين القيود المرتبطة بالحد من جائحة كورونا مطلع الشهر.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات، الأساسي لرصد النشاط الصناعي 47 نقطة مقارنة بـ 48 نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر، ودون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء.

ولأكثر من عامين، واصلت الصين تطبيق استراتيجية "صفر كوفيد" للحد من انتشار الفيروس، والتي طالت تداعياتها الاقتصاد العالمي.