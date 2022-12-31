الصين تفرض رقابة على المحتوى المرتبط بكورونا على الإنترنت

انتقد الآلاف من مستخدمي موقع "ويبو" الصيني الشبيه بتويتر، اليوم السبت، إزالة مقطع فيديو نشره موقع "نيت إيز" المحلي وجمع فيه قصصا من الحياة الواقعية من عام 2022 أثارت اهتمام المواطنين.

سلطت العديد من القصص الواردة في الفيديو، الذي لم يعد متاحا بحلول السبت، الضوء على الصعوبات التي واجهها المواطنون نتيجة سياسة "صفر كوفيد" الصارمة.

ودفعت ليلة رأس السنة في الصين الكثيرين إلى اللجوء إلى الإنترنت للتعبير عن آرائهم، وبعضها انتقادي، حول سياسة صفر كوفيد الصارمة التي التزمت بها البلاد لثلاث سنوات تقريبا.

وأوقفت الصين هذا الشهر الاختبارات الجماعية المتكررة ونقل المصابين لمراكز الحجر الصحي، وأنهت عمليات الإغلاق، وهي السمات المميزة لسياسة تهدف إلى القضاء على جميع حالات تفشي المرض.

وأدى التغيير المفاجئ صوب التعايش مع الفيروس إلى موجة من الإصابات على مستوى البلاد، وتراجع في النشاط الاقتصادي، وأثار قلقا دوليا دفع بريطانيا وفرنسا إلى فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين.