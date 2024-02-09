الأمن المغربي يطيح بعصابة نصبت فخا لصاغة ذهب
ألقت الأجهزة الأمنية المغربية، القبض على ثلاثة أشخاص احتالوا على شركات وصائغي ذهب، بعد أن قاموا بشراء مجوهرات وسبائك، مقابل شيكات تبين أنها مزورة، عبر خطة محكمة تسببت بضرر على عدد من المهنيين في القطاع.
وذكرت مصادر أن اعتقال المتهمين تم خلال يومي الأربعاء والخميس، بعد ورود شكاوى من تجار في قطاع الذهب.
وأوضحت المصادر أن المتهمين عقدوا صفقات كبيرة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدراهم المغربية، وحصلوا على سبائك ذهبية ومجوهرات، قبل أن يكتشف التجار أنهم وقعوا ضحايا لمحتالين محترفين.
ونفذ المتهمون، حسب المصادر، خطة محكمة، إذ التزموا بداية بشراء كميات من الذهب بشيكات سليمة لينالوا ثقة الصاغة وتجار المجوهرات، قبل أن يعقدوا صفقة شراء ضخمة مقابل شيكات مزورة و يتوارون عن الأنظار.
وتحوم شكوك حول أن المجوهرات التي استولى عليها المتهمون، تم تهريبها إلى خارج البلاد، بتواطؤ مع شبكات دولية، وهو أمر يسعى المحققون للتأكد منه.