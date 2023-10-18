عملية احتيال محتملة لواحدة من كل عشرين معاملة رقمية بإسبانيا

أفاد تقرير شركة حلول الاحتيال "Transunion"، بأن عدد محاولات الاحتيال ارتفع في إسبانيا بنسبة 30٪ تقريبًا في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث يتبع الارتفاع في استخدام المنصات الرقمية زيادة في عدد عمليات الاحتيال، وبلغ معدل الاحتيال المشتبه فيه 11% لكل معاملة، وفقاً لصحيفة "ABC" الإسبانية.

وبحسب التقرير، يُعد 5.3% من جميع المعاملات الرقمية التي حللتها الشركة في العالم خلال النصف الأول من العام المشتبه بها أنها احتيالية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18% عما كانت عليه في الأشهر الستة الأولى من عام 2022.

وأضاف التقرير أن أكبر الزيادات في عمليات الاحتيال كانت من نصيب كيانات التأمين والتجزئة، بزيادة 58% و49% على التوالي، عما كانت عليه في الفترة ذاتها من عام 2022.

كما أشار التقرير إلى أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، مثل حجم الصناعة، واتجاهات النمو في كل قطاع أو حتى سرعة النموـ حيث برز النمو في عدد المعاملات في قطاع الألعاب، الذي ارتفع بنسبة 85.3% بين النصف الأول من عام 2022 والفترة نفسها من عام 2023 عالميًّا.

ولفت التقرير إلى أن الصناعات التي سجلت أعلى معدل في جميع أنحاء العالم هي تجارة التجزئة وألعاب الفيديو، حيث حصلت على أعلى معدل للكشف عن الاحتيال بـ 10.6% و7.0% على التوالي، تليها الاتصالات بـ 5.3%.