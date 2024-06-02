جراحات تجميل صادمة في تركيا.. والمرضى أصغر بـ30 عامًا (صور)

صدمت نتيجة جراحة تجميل أجريت لرجل في تركيا في الآونة الأخيرة، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشاروا إلى أنه بدا "أصغر بثلاثين عامًا".

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية أوضحت صفحة مركز التجميل الذي أجرى العملية للرجل عبر إنستغرام "لقد أجرينا عمليات شد وجه ورقبة وتجميل للجفنين السفلي والعلوي وإزالة دهون الشدق وتجميل الأنف وزراعة الشعر على مريضنا مايكل، لقد شهد تحولًا مذهلًا، و ويمكنك أن تكتشف ذلك من الصور".

وسرعان ما شارك المركز لقطات للمريض قبل وبعد في منشور لفت انتباه ملايين المستخدمين، في مواقع التواصل الاجتماعي جميعها.

وقال أحد المعلقين "يبدو هذا الرجل أصغر بـ 30 عامًا".