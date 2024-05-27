عمليات تجميل وبوتوكس للخراف في سوريا

وتبعاً للموقع، فإن عمليات تجميل الخراف، تجري في مدينة حمص، تخضع خلالها الخرفان لحقن البوتوكس وقص الشعر والصبغه، ثم تقضي فترة نقاهة، قبل أن يتم شحنها إلى مدينة الرقة من أجل بيعها كسلالات نادرة مرتفعة الثمن.

وبحسب "أبو البشاير"، سجلت عمليات بيع خرفان مزورة لمربين من الرقة، ولتجار نقلوا الخراف المزورة إلى الأراضي العراقية، ليتم العمل على تنقية السلالة هناك، والحصول لاحقاً على خراف "حراكية" أصيلة.

ويضيف أبو البشاير: "من الصعب على المربين العاديين اكتشاف عملية التزوير إلا بمساعدة خبراء في شكل "الحراكي" الأصيل الذي يصل سعره إلى أرقام خيالية نتيجة لـ "نقاوة دمه".

وتُتداول أرقام خيالية لبيع الأغنام في سوق المواشي بالرقة، لتصل إلى مئات الملايين من الليرات. ويقول أبو البشاير، إن سعر كبش نادر وصل إلى 300 مليون ليرة لكن صاحبه لم يوافق على بيعه لأن السعر قليل.