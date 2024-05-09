بالبوتكس والفيلر.. أطباء أسنان عراقيون يمارسون "التجميل"

حذَّرت وزارة الصحة العراقية أطباء الأسنان من ممارسة عمليات التجميل للوجه واستخدام "الميزو والفيلر والبوتكس" للحقن، في وقت عزا فيه مراقبون التجاوزات تلك إلى فساد الفرق التفتيشية التي من المفترض أن تضبط إيقاع العيادات الطبية.

وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر، لـ "إرم نيوز"، إن "وزير الصحة صالح الحسناوي وجَّه بشكل عاجل إلى متابعة وتفتيش مراكز التجميل والعيادات الطبية المنتشرة في بغداد والمحافظات، خصوصًا بعد ورود معلومات عن قيام بعض أطباء الأسنان بعمليات تجميل في العيادات ومراكز التجميل وقيامهم بحقن الميزو والفيلر والبوتكس".

وأضاف، أن الوزير الحسناوي، أمر وفق كتاب رسمي بـ "منع أطباء الأسنان من القيام بعمليات الحقن في مراكز التجميل أو في عياداتهم، وخضوعهم للعقوبات حال تسجيل أي مخالفة".

ويشهد العراق خلال السنوات القليلة الماضية فوضى في عملية تنظيم مراكز التجميل، حيث يسجل افتتاح عشرات المراكز غير المرخصة، مع ضعف كبير في الرقابة والمتابعة على المراكز المرخصة، وسجلت تلك المراكز عشرات الشكاوى ضدها من قبل نساء أجرين عمليات تجميل وتعرضن لتشوهات.