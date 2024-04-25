لا يمتلك شهادة.. منتحل صفة طبيب تجميل يجري عمليات "ناجحة" في العراق

في حادثة غريبة، تمكن شخص منتحل لصفة طبيب في مدينة أربيل العراقية من إجراء العديد من عمليات التجميل "الناجحة" رغم عدم امتلاكه لأي شهادة أكاديمية تؤهله لممارسة مهنة الطب.

وأفاد مصدر في شرطة أربيل لـ"إرم نيوز"، أن "الشرطة ألقت القبض على شخص انتحل صفة طبيب تجميل، قام بالعمل في أحد مراكز التجميل بشهادة مزوَّرة، وقام بإجراء عمليات تجميل "ناجحة" للعديد من النساء في المدينة".

وأشار المصدر، إلى أنّ "عملية إلقاء القبض كانت عرضية، وجرت بعد اكتشاف إحدى لجان المتابعة للشهادات المزوَّرة، ولم تتلقَ الشرطة قبل ذلك أي شكوى ضده، بل على العكس، أكدت عاملات في المركز بأنه كان من أمهر الأطباء في إجراء عمليات التجميل للفم والأنف في المركز".

من الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة العراقية تشن - بين الحين والآخر- عمليات تفتيش دقيقة على مراكز التجميل في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، فيما أطلقت الوزارة تحذيرات عديدة لمعاقبة المخالفين ممن لا يمتلكون إجازات ممارسة المهنة.