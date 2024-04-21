رشا مهدي لـ"إرم نيوز": عزلت نفسي 3 أشهر بسبب "سر إلهي"
شاركت الممثلة رشا مهدي في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسلي "سر إلهي" و "إمبراطورية ميم"، بدورين مختلفين، وبحضور فني قوي لافت من خلال دور الشر الذي ظهرت به في العمل الأول مع روجينا؛ إذ تتحدث لـ"إرم نيوز" عن رؤيتها لتحويل النص السينمائي لمسلسل درامي من ضمن كلاسيكيات السينما المصرية لرائعة الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس.
في البداية، تحدثت رشا مهدي عن دورها الجريء مضمونا في مسلسل "سر إلهي"، وطبيعة الشر التي غلبت عليه، بخلاف ما هو مُتعارف عليها في أدوارها الفنية، قائلة: "قرأت أول ثلاث حلقات من العمل ولم يكن الدور قد اتضحت تفاصيله، رغم وضوح تفاصيل الخيانة التي حملتها شخصية نهى خلال الأحداث؛ خيانة صديقتها المقربة منها، التي تقدم لها المساعدات، وجدتُ في الشخصية قمة الغدر والخيانة وقت القراءة، وتحمست لها على الفور وكانت مفاجأة بالنسبة لي، ومن هنا أصبح لدي الفضول أن أتعرف أكثر على الشخصية من خلال بقية الحلقات، ومن وجهة نظري نهى شخص استثنائي، خصوصا أنها تحمل الكثير من الصفات السيئة بشخصية واحدة".
وعن المشاهد الجادة والصعبة بـ "سر إلهي" التي جمعتها بالممثل الكوميدي محمد ثروت، أكدت: "ممثل محترف، لقد حضّرنا للكثير من الوقت من خلال بروفات تمثيلية جمعتني بالفنان محمد ثروت ومخرج العمل رؤوف عبدالعزيز، فالمشاهد كانت صعبة وجادة للغاية ومختلفة وبحاجة لمجهود ودراسة بشكل عميق، إذ لم تكن هناك مساحة للضحك خلال التحضير، خصوصا أنني عزلت نفسي لشهور من أجل تقديم شخصية نهى؛ لأنه من دون ذلك لم أكن أستطيع دخول عالم شخصية نهى، حتى أنني لم أرَ المقربين مني لشهور؛ من أجل خروج العمل بأفضل نتيجة من خلال معايشتي للشخصية بشكل عميق، والحمدلله على ما حققه الدور من نجاح والعمل، وسُعدت بهذه التجربة للغاية".
"إمبراطورية ميم"
من ناحية أخرى، شاركت رشا مهدي بشخصية "سلمى" في مسلسل "إمبراطورية ميم"، وكان لا بد من سؤالها عن مقارنة المسلسل بالفيلم الكلاسيكي لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وردت قائلة: "من الطبيعي أن تحدث المقارنة رغم الاختلاف بين المسلسل والفيلم، لكن المسلسل هو النسخة الحديثة والعصرية من الفيلم الكلاسيكي والرواية للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، فهو من أهم الأفلام الكلاسيكية في السينما المصرية، لكن المسلسل تم تقديمه بطريقة مختلفة عن الفيلم الذي قدمته الفنانة العظيمة فاتن حمامة، والحمدلله ردود الأفعال طيبة للغاية، حتى أن أصدقائي مازحوني بالقول إنهم سيقطعون علاقتهم بي بعد هذا الدور، وما فعلته بالطفلة الصغيرة خلال الأحداث".
وعن المشاهد الصعبة التي قامت بها بدور "سلمى" في مسلسل "إمبراطورية ميم"، قالت رشا: "واجهت صعوبات كثيرة في تصوير شخصية سلمى بالمسلسل، خصوصا في المشاهد التي جمعتني بالطفلة التي قمت بتعنيفها لأكثر من مرة؛ بسبب الكره بداخلي لوالدتها خلال الأحداث، وكان من الصعب نفسيا القيام بذلك مع طفلة، ولكن مخرج العمل محمد سلامة ساعدني للغاية في هذه المشاهد، ومن البداية هو من تحدث معي حول المشاركة في المسلسل وتفاصيله، ودار بيننا نقاش حول طريقة تقديم شخصية سلمى".
وأوضحت رأيها بتجربة مسلسلات الـ 15 حلقة، قائلة: "أعتقد أنها إفادة للمشاهد من حيث التنوع في الاختيارات المقدمة له ضمن باقة من الأعمال الدرامية خلال حلقات قصيرة، وكذلك الإيقاع نفسه الخاص بهذه النوعية من المسلسلات، إذ يتم تقديمها في وقت محدد، وسرد الأحداث بطريقة مختلفة تتناسب مع عدد الحلقات، وأعتقد أن الأمر يحمل نوعا من الراحة والوقت للإبداع من خلال عدد حلقات قليل".
رامز جاب من الآخر وصعوبات السينما
كما أبدت رشا مهدي رأيها في برنامج "رامز جاب من الآخر" للفنان رامز جلال، وقالت: "أصبح من العادات والثوابت الفنية خلال شهر رمضان، ولا أفوت الفرصة على الفطور لمشاهدة البرنامج منذ سنوات، فهو من البرامج والأعمال الكلاسيكية في رمضان ولا أستغني عن مشاهدته".
وبيّنت موقفها من السينما بعد سنوات من الغياب، ورؤيتها لمشوارها في التمثيل وصعوبات العمل في هذا المجال، قائلة: "السينما بكل تأكيد بدأت في العودة بقوة خلال السنوات الماضية، وبكل تأكيد أحب أن أعود للسينما، أحب التمثيل، والقوة أن ينتقي ويختار الفنان ما يظهر به، حيث يتواجد، وحيث يغيب قليلا لو لم يجد ما يناسبه؛ فالتمثيل هو عمل أحبه وأعتبر نفسي محظوظة بالتعاون مع كبار النجوم والمخرجين، وكل الأعمال التي شاركت فيها كان لها أصداء إيجابية للغاية، ولدي الشغف دائما بالتمثيل، كما أنه عمل فيه صعوبات، وليس هناك عمل بأي مجال، سواء الفن أو غيره، لا يخلو من الصعوبات؛ لذا أنا أنظر دائما لنصف الكوب الممتلئ، وأركز على إيجابيات عملي وشغفي به".