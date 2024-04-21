رشا مهدي لـ"إرم نيوز": عزلت نفسي 3 أشهر بسبب "سر إلهي"

شاركت الممثلة رشا مهدي في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسلي "سر إلهي" و "إمبراطورية ميم"، بدورين مختلفين، وبحضور فني قوي لافت من خلال دور الشر الذي ظهرت به في العمل الأول مع روجينا؛ إذ تتحدث لـ"إرم نيوز" عن رؤيتها لتحويل النص السينمائي لمسلسل درامي من ضمن كلاسيكيات السينما المصرية لرائعة الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس.

في البداية، تحدثت رشا مهدي عن دورها الجريء مضمونا في مسلسل "سر إلهي"، وطبيعة الشر التي غلبت عليه، بخلاف ما هو مُتعارف عليها في أدوارها الفنية، قائلة: "قرأت أول ثلاث حلقات من العمل ولم يكن الدور قد اتضحت تفاصيله، رغم وضوح تفاصيل الخيانة التي حملتها شخصية نهى خلال الأحداث؛ خيانة صديقتها المقربة منها، التي تقدم لها المساعدات، وجدتُ في الشخصية قمة الغدر والخيانة وقت القراءة، وتحمست لها على الفور وكانت مفاجأة بالنسبة لي، ومن هنا أصبح لدي الفضول أن أتعرف أكثر على الشخصية من خلال بقية الحلقات، ومن وجهة نظري نهى شخص استثنائي، خصوصا أنها تحمل الكثير من الصفات السيئة بشخصية واحدة".