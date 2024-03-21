حلا شيحة تكشف لـ"إرم نيوز" صعوبات "إمبراطورية ميم"

تعود الفنانة المصرية حلا شيحة إلى الفن بمسلسل "إمبراطورية ميم"، بعد عدولها عن قرار الاعتزال وارتداء الحجاب؛ إذ تشارك الفنان خالد النبوي البطولة في التعاون الثاني بينهما، بعد مشاركتهما في فيلم "تايه في أمريكا" الذي قدماه في بدايتهما الفنية.

وفي حوار أجرته حلا شيحة مع "إرم نيوز"، كشفت عن أسباب مشاركتها في المسلسل، كما وجهت رسالة إلى الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين؛ بسبب تفهم موقفها وموافقته على عودتها إلى الفن.

ما الأسباب التي دعتك للمشاركة في "إمبراطورية ميم" بعد فترة غياب؟

وافقت على المشاركة في إمبراطورية ميم؛ لأنني أحببت الفكرة، وأحب أن تكون الدراما واقعية وتلمس الناس وتفرحهم بمعاني ولحظات فرح ومشاعر إنسانية صادقة، بالإضافة إلى إني أحب النجم خالد النبوي، واشتغلنا في أعمال سابقة مثل فيلم تايه في أمريكا ومسلسل راجعلك يا إسكندرية، والعمل معه ممتع، وهو نجم كبير وفنان موهوب وله بصمته الخاصة، كما أن وجود الأطفال في اللوكيشن هو أجمل شيء في العمل، وكانت الأجواء مليئة بالحيوية وحملت إحساسا أسريا جميلا.