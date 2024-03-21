حلا شيحة تكشف لـ"إرم نيوز" صعوبات "إمبراطورية ميم"
تعود الفنانة المصرية حلا شيحة إلى الفن بمسلسل "إمبراطورية ميم"، بعد عدولها عن قرار الاعتزال وارتداء الحجاب؛ إذ تشارك الفنان خالد النبوي البطولة في التعاون الثاني بينهما، بعد مشاركتهما في فيلم "تايه في أمريكا" الذي قدماه في بدايتهما الفنية.
وفي حوار أجرته حلا شيحة مع "إرم نيوز"، كشفت عن أسباب مشاركتها في المسلسل، كما وجهت رسالة إلى الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين؛ بسبب تفهم موقفها وموافقته على عودتها إلى الفن.
ما الأسباب التي دعتك للمشاركة في "إمبراطورية ميم" بعد فترة غياب؟
وافقت على المشاركة في إمبراطورية ميم؛ لأنني أحببت الفكرة، وأحب أن تكون الدراما واقعية وتلمس الناس وتفرحهم بمعاني ولحظات فرح ومشاعر إنسانية صادقة، بالإضافة إلى إني أحب النجم خالد النبوي، واشتغلنا في أعمال سابقة مثل فيلم تايه في أمريكا ومسلسل راجعلك يا إسكندرية، والعمل معه ممتع، وهو نجم كبير وفنان موهوب وله بصمته الخاصة، كما أن وجود الأطفال في اللوكيشن هو أجمل شيء في العمل، وكانت الأجواء مليئة بالحيوية وحملت إحساسا أسريا جميلا.
وماذا عن قصة المسلسل؟
ما أعجبني في قصة المسلسل، بغض النظر عن أنها للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، هو أن القصة واقعية وموجودة في كل بيت مصري، فكل أسرة لديها أطفال تواجه التحديات والصعوبات نفسها، بالإضافة إلى شخصيات الأولاد المتباينة، والتي تشكل تحديا للأم والأب.
وكيف ترين الاختلاف بين المسلسل والفيلم الذي قدم بالقصة ذاتها للفنانة فاتن حمامة؟
في المسلسل عدنا لأصل القصة، فالقصة الأصلية لإحسان عبد القدوس بطلها كان رجلا، والمسلسل هنا مستوحى من القصة الحقيقية، وليس من التناول السينمائي الذي تم قبل ذلك، وأستاذ محمد سليمان جعلها أكثر عصرية وملائمة للحاضر ومشاكله الحالية، والمخرج عنده رؤية جديدة ومختلفة وهو الذي رشحني للمسلسل، وأنا مستمتعة جداً بالعمل معه.
ما الصعوبات التي واجهتك في "إمبراطورية ميم"؟
أصعب شيء في التمثيل عموما بالنسبة لي هي المشاهد التي تحتاج مشاعر صادقة من القلب، "وعلشان ده يحصل لازم تكون مصفي ذهنك وعايش جوه معاني الكلام اللي أنت بتقوله عشان توصل بصدق للجمهور".
هل تستشير حلا شيحة أحدا في الأدوار التي تُسند إليها؟
لو اتعرض عليا عمل أنا حاباه قوي، بحب أستشير أخواتي، وأكثر واحدة فيهم بتبقى هنا علشان هي دارسة وشاطرة قوي في حتة السيناريو، وتفهم أبعاد الورق ده، الورق حلو ولا لاء، ينفع يتعمل ولا لاء، فأنا أحب أستشير هنا قوي في ده وممكن في الآخر أسال أمي وأبويا لأني بحب رأيهم جداً وبحترمه وبحب أتبارك بيهم.
هل أثّر الغياب خلال السنوات الماضية على حلا شيحة؟
بالطبع أثّر على مسيرتي، لكني لا أؤمن بالفشل، والحمد لله جمهوري دايما بيشجعني ودايما بحس بحبهم ودعمهم لي، وده كمان بيشجعني، وشايفة إن القدر يلعب دورا كبيرا وكل حاجة قدر، وكل مرحلة فيها الحلو وفيها الصعب، تجارب في الحياة بنمر بيها ونتعلم منها.
نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي وافق على عودتك للتمثيل.. هل توجهين إليه رسالة؟
كل الكلام لن يوفيه حقه، بشكره إنه تفهم موقفي واستقبلني بقمة الحب والفهم، وحسيت لما رحت زرت النقابة بالترحيب الحار والاستقبال الدافىء جداً من القلب، وحسيت قد إيه النقابة جزء مهم جداً في حياة الفنان، وإن هي اللي بتدافع عنه ومسؤولة عن حقوقه ونفس الشيء لازم الفنان يبقى مهتم بيها ويدعمها ويهتم بزملائه.
هل تعود حلا شيحة إلى السينما قريبا؟
إن شاء الله في الموسم المقبل سأعود للسينما، والوقت ده مناسب للعودة للسينما خاصة بقى في تنوع كبير وفي أسواق جديدة اتفتحت، فأكيد حيكون فرصة جيدة لأعمال جديدة ومختلفة.