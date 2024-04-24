والد الطفلة السودانية جانيت يكشف تفاصيل اغتصابها وقتلها في مصر
كشف والد الطفلة جانيت السوداني (10 أشهر) جمعة بطرس تفاصيل اختطافها واغتصابها وقتلها على يد عامل توصيل "ديليفري"، مشيرًا إلى أنه وجدها مقتولة في حديقة عامة، حيث كانت تنزف دمًا من أنفها.
وأضاف والد الطفلة المقتولة خلال لقاء مصور مع موقع "القاهرة 24" المحلي: "الواقعة بدأت يوم الجمعة الماضي في تمام الساعة الـ6 مساءً عندما كانت جانيت تلعب مع شقيقتها وأطفال الجيران في الطابق الـ13 بالعمارة التي نقطن بها بمنطقة التبة بمدينة نصر، فاستغل المتهم انشغال شقيقتها واختطف الصغيرة ودخل بها شقته واعتدى عليها".
واستكمل الأب "زوجتي اتصلت بي وأخبرتني أن جانيت خرجت للعب مع شقيقتها الكبرى واختفت ولا يعرفون مكانها، فعدت مسرعًا من مكان عملي، للبحث عنها، وأول شيء فعلته نزلت إلى حارس العمارة لأن المصعد كان معطلا، فحضر في ذهني أنها داخل المصعد فأسرعت لفتحه، لكن لم أعثر عليها".
وتابع "بحثت عنها في عدة أماكن لكن دون جدوى.. بحثت عنها في المبنى، وخلفه، ولاحقًا ابتعدت قليلًا فوجدت منظرًا أصابني بصدمة فدخلت في نوبة بكاء، المتهم خطفها واغتصبها وبعدين خدها في شنطة وهي فيها الروح وراح خنقهها ورماها دون أن يغطيها".
وطالب والد الطفلة جانيت بإنزال القصاص بقاتل طفلته الرضيعة، إذ قال إن إعدامه هو من سيجعله يرتاح.
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، موجهة إليه تهمة الاعتداء الجنسي على طفلة وقتلها.