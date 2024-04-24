والد الطفلة السودانية جانيت يكشف تفاصيل اغتصابها وقتلها في مصر

كشف والد الطفلة جانيت السوداني (10 أشهر) جمعة بطرس تفاصيل اختطافها واغتصابها وقتلها على يد عامل توصيل "ديليفري"، مشيرًا إلى أنه وجدها مقتولة في حديقة عامة، حيث كانت تنزف دمًا من أنفها.

وأضاف والد الطفلة المقتولة خلال لقاء مصور مع موقع "القاهرة 24" المحلي: "الواقعة بدأت يوم الجمعة الماضي في تمام الساعة الـ6 مساءً عندما كانت جانيت تلعب مع شقيقتها وأطفال الجيران في الطابق الـ13 بالعمارة التي نقطن بها بمنطقة التبة بمدينة نصر، فاستغل المتهم انشغال شقيقتها واختطف الصغيرة ودخل بها شقته واعتدى عليها".

واستكمل الأب "زوجتي اتصلت بي وأخبرتني أن جانيت خرجت للعب مع شقيقتها الكبرى واختفت ولا يعرفون مكانها، فعدت مسرعًا من مكان عملي، للبحث عنها، وأول شيء فعلته نزلت إلى حارس العمارة لأن المصعد كان معطلا، فحضر في ذهني أنها داخل المصعد فأسرعت لفتحه، لكن لم أعثر عليها".