اغتصاب وقتل رضيعة سودانية في مصر يشعل غضبا عارما (صورة)

اجتاحت حالة واسعة من الغضب وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب واقعة خطف واغتصاب وقتل راحت ضحيتها رضيعة سودانية تدعى "جانيت" تقيم مع أسرتها في مصر، من قبل عامل توصيل "ديليفري".

وبدأت أحداث الواقعة عندما نشر أحد أقارب الطفلة جانيت صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلنًا عن مقتلها من قبل عامل توصيل استغل لهوها أمام المنزل بمفردها، فقام بخطفها واغتصبها بإحدى الحدائق العامة بمدينة نصر في القاهرة، ثم قتلها وأخفى جثمانها، ليعده لاحقًا إلى شقته بالطابق العاشر في العقار ذاته.

وتقدمت أسرة الطفلة ببلاغ للنيابة العامة، والتي بدورها أمرت المباحث العامة بتكثيف التحريات والبحث للكشف عن تفاصيل الواقعة، كما أمرت بتفريغ الكاميرات بمحيط المنزل.

وكشفت كاميرات المراقبة عن المتهم الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، ليتبين أنه مقيم بالعقار نفسه ويعمل عامل توصيل، وأنه فعلًا أقدم على اختطاف الرضيعة التي يبلغ عمرها 10 أشهر فقط، بعد أن غابت عنها شقيقتها، وحملها على دراجة يستخدمها في عمله.