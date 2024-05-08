دراسة تكشف خطورة المواد الكيميائية في السجائر الإلكترونية

وأظهرت التجارب السابقة أن بعض السجائر الإلكترونية بنكهات الفاكهة - مثل الفراولة والبطيخ والتوت - تنتج مركبات خطيرة تسمى الكربونيل المتطاير بسبب عملية التسخين.

ومن المعروف أن هذه المركبات لها آثار صحية على مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطانات.

ووفق الصحيفة، فإن إجراء تجارب لاختبار سمية كل علامة تجارية ونكهة قد يستغرق عقودًا من البحث، خاصة مع وجود الكثير من المواد الكيميائية المستخدمة في عشرات الآلاف من منتجات السجائر الإلكترونية المختلفة.