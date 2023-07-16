مخاوف أمريكية من كارثة ضحيتها الأطفال بسبب سجائر إلكترونية
قال مفوض إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة، روبرت كاليف، إن حالة الفوضى التي تعيشها الحدود الأمريكية أسهمت في إحداث كارثة في المجتمع، ضحيتها الأطفال، وذلك من خلال السماح بإدخال "سجائر إلكترونية صينية منكهة غير مشروعة"، حيث وُجد أنها تحتوي على مادة الفنتانيل القاتلة، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
وحسب الصحيفة، أضاف كاليف أنه "بصفتي ضابطًا لإنفاذ القانون لما يقرب من ثلاثة عقود ما زالت دوريتنا الحدودية تعمل بشكل مكثف، حيث وصلت نسب استهلاك الفنتانيل إلى ارتفاع قياسي وزادت الوفيات الناتجة عن تعاطي جرعات زائدة من المخدرات إلى جانبها للأسف".
وتابع "أعرف رجال ونساء حرس الحدود الأميركي وجميع وكالات إنفاذ القانون لدينا، يبذلون قصارى جهدهم في وضع مستحيل إلا أنهم يواجهون الصعاب بفعل السياسات المضللة الصادرة عن واشنطن"، لافتا إلى أن "إدارة بايدن تتنصل من مسؤوليتها للحفاظ على الأمريكيين من مجموعة كاملة من التهديدات التي قد لا يفكر الكثيرون بها لكن ينبغي عليهم ذلك".
وأوضح أننا "في لحظة حرجة للغاية حيث يجلب المجرمون أطنانًا من الفنتانيل إلى بلدنا ويبحثون عن طرق جديدة لإدخال المخدرات غير المشروعة إلى مجتمعاتنا"، داعيا إلى "قمع الشبكات التي تسهم بدخول هذه السموم الى أوطاننا، قبل أن تصبح هذه أزمة أخرى في الشوارع أكبر من أن نتصدى لها".
وحسب كاليف فإن "أزمة السجائر الإلكترونية غير القانونية هي قضية حكومية بالكامل يجب معالجتها برد شامل بالتنسيق بين السلطات المحلية والولائية والفيدرالية"، مشيدا بـ"جهود رجال ونساء إنفاذ القانون الشجعان الذين يسعون الى تأمين حدودنا والحفاظ على أمان مجتمعاتنا"، داعياً إلى "حصولهم على التوجيه والموارد التي يحتاجون إليها لإنجاز المهمة".
وبدأت المشكلة فعلياً منذ ثلاث سنوات، عندما أنشأت إدارة الغذاء والدواء (FDA) ، ثغرة في القانون تعفي فيها السجائر الإلكترونية غير القانونية، وعليه استغل المصنعون الصينيون هذا الأمر، وأغرقوا السوق الأمريكية بمئات الملايين من السجائر الإلكترونية غير القانونية وبطعم ونكهات جذابة للأطفال أدت إلى انتشار هذه الظاهرة، بحسب مسؤولين أمريكيين.
يستخدم عدد لا يحصى من الشباب في جميع أنحاء البلاد السجائر الإلكترونية، ويزداد الخطر على صحتهم وسلامتهم بشكل أكبر يومًا بعد يوم.
بدورها، قالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، إن "حماية شباب أمتنا من هذه السجائر الإلكترونية غير القانونية التي يمكن التخلص منها أولوية قصوى"، منتقدة "تجار التجزئة والموزعين والمصنعين الذين يواصلون خرق القانون من خلال بيعهم لهذه المنتجات"، مشددة على أنه "ما لم يتم دعم هذه الكلمات بالأفعال، فإنها ستكون بلا معنى مثل الوعود السابقة لتأمين الحدود".
وأفادت الإدارة بأن "هناك العديد من الإجراءات التي يجب على الحكومة الفيدرالية اتخاذها لمعالجة أزمة الصحة العامة هذه، من خلال تكثيف الاجراءات والتعاون المشترك بين إدارة الغذاء والدواء والإدارة الامريكية وإنفاذ القانون للحؤول دون دخول هذه المواد القاتلة الى البلاد".