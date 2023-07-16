مخاوف أمريكية من كارثة ضحيتها الأطفال بسبب سجائر إلكترونية

قال مفوض إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة، روبرت كاليف، إن حالة الفوضى التي تعيشها الحدود الأمريكية أسهمت في إحداث كارثة في المجتمع، ضحيتها الأطفال، وذلك من خلال السماح بإدخال "سجائر إلكترونية صينية منكهة غير مشروعة"، حيث وُجد أنها تحتوي على مادة الفنتانيل القاتلة، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وحسب الصحيفة، أضاف كاليف أنه "بصفتي ضابطًا لإنفاذ القانون لما يقرب من ثلاثة عقود ما زالت دوريتنا الحدودية تعمل بشكل مكثف، حيث وصلت نسب استهلاك الفنتانيل إلى ارتفاع قياسي وزادت الوفيات الناتجة عن تعاطي جرعات زائدة من المخدرات إلى جانبها للأسف".

وتابع "أعرف رجال ونساء حرس الحدود الأميركي وجميع وكالات إنفاذ القانون لدينا، يبذلون قصارى جهدهم في وضع مستحيل إلا أنهم يواجهون الصعاب بفعل السياسات المضللة الصادرة عن واشنطن"، لافتا إلى أن "إدارة بايدن تتنصل من مسؤوليتها للحفاظ على الأمريكيين من مجموعة كاملة من التهديدات التي قد لا يفكر الكثيرون بها لكن ينبغي عليهم ذلك".

وأوضح أننا "في لحظة حرجة للغاية حيث يجلب المجرمون أطنانًا من الفنتانيل إلى بلدنا ويبحثون عن طرق جديدة لإدخال المخدرات غير المشروعة إلى مجتمعاتنا"، داعيا إلى "قمع الشبكات التي تسهم بدخول هذه السموم الى أوطاننا، قبل أن تصبح هذه أزمة أخرى في الشوارع أكبر من أن نتصدى لها".