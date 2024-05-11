لبنان.. "جيجي غنوي" تنضم لقائمة المتهمين بقضية عصابة "تيك توك"
بعد أسبوع من حادثة قضية عصابة التيك توك في لبنان، تكشّفت للقضاء اللبناني معلومات جديدة حول العصابة المتهمة باستدراج أطفال عبر التطبيق لاغتصابهم، منهم "جيجي غنوي".
وانضمت لقائمة المتهمين الذين ادعى عليهم القضاء اللبناني اسم التيك توكر "جيجي غنوي".
وأفادت المصادر، في تصريحات لقناة "العربية"، أن الشابة التي أدت دوراً في إغراء القاصرين واستدراجهم متوارية عن الأنظار.
وبيّنت المصادر أن القضاء اللبناني ادّعى حتى الآن على 17 متّهماً، ضمنهم 10 موقوفين وسبعة متوارين عن الأنظار.
أما المتّهمون الموقوفون فهم: "مصوّر اقتصر عمله ضمن الشبكة على تصوير الاعتداء على القاصرين، فضلا عن طبيب أسنان تحرّش ببعض الضحايا، ومصفف شعر شهير على تيك توك، فضلا عن صاحب محل للثياب، وصاحب محل تحويل أموال، بالإضافة إلى موظّف بلدية كان سائق تاكسي ينقل الضحايا القصر.
أما المحامي من شمال لبنان، الذي انتشر اسمه بشكل واسع بين اللبنانيين أخيراً، فينتظر القضاء إذنا من نقابة المحامين لملاحقته تمهيداً لتوقيفه.
وفتح القضاء تعاوناً مع السلطات السويدية من أجل تبادل معلومات بشأن رأس العصابة الموجود على أراضيها، وهو بول المعوشي الملقّب بـ Jay، وسيُجرى لاحقاً طلب استرداده للتحقيق معه.
وكان الشارع اللبناني قد ضجّ قبل عدة أيام بخبر القبض على عصابة تستدرج الأطفال وتغتصبهم، بمساعدة "تيك توكر" شهير يمتلك صالون حلاقة في بيروت، بعدما أعلنت قوى الأمن اعتقال عدد من الأشخاص المتورطين بالجريمة.
وقالت وسائل إعلام لبنانية، حينها، إن أحد المتورطين، وهو مؤثر شهير في "تيك توك"، كان يستدرج الأطفال بذريعة تصوير فيديو رفقتهم، ثم يأخذهم للاحتفال معه، ولاحقًا ينفذ جريمته.