وفاة فتاة بعد اغتصابها في مستودع فندق بلبنان

توفيت شابة ثلاثينية في فندق بمنطقة الروشة اللبنانية بعد تعرضها لاعتداء في مستودع الفندق، وإلقائها فيه.

وفي التفاصيل بينت مصادر محلية بأن العامل في الفندق والذي تعمل معه الفتاة قام باغتصابها وعنفها وألقاها في مخزن الفندق، من ثم نقلها إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت بحالة حرجة جداً، حيث فارقت الحياة.

ومن جانبها، تلاحق الأجهزة الأمنية اللبنانية - وفقا للمصادر - المتهم بعد تواريه عن الأنظار، وتم تسليم التحقيق إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.