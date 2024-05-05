وفاة فتاة بعد اغتصابها في مستودع فندق بلبنان
توفيت شابة ثلاثينية في فندق بمنطقة الروشة اللبنانية بعد تعرضها لاعتداء في مستودع الفندق، وإلقائها فيه.
وفي التفاصيل بينت مصادر محلية بأن العامل في الفندق والذي تعمل معه الفتاة قام باغتصابها وعنفها وألقاها في مخزن الفندق، من ثم نقلها إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت بحالة حرجة جداً، حيث فارقت الحياة.
ومن جانبها، تلاحق الأجهزة الأمنية اللبنانية - وفقا للمصادر - المتهم بعد تواريه عن الأنظار، وتم تسليم التحقيق إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وكان الشارع اللبناني قد ضجّ قبل عدة أيام بخبر القبض على عصابة تستدرج الأطفال وتغتصبهم، بمساعدة "تيك توكر" شهير يمتلك صالون حلاقة في بيروت، بعدما أعلنت قوى الأمن اعتقال عدد من الأشخاص المتورطين بالجريمة.
وقالت وسائل إعلام لبنانية حينها، إن أحد المتورطين وهو مؤثر شهير في "تيك توك" كان يستدرج الأطفال بذريعة تصوير فيديو برفقتهم، ثم يأخذهم للاحتفال معه، ولاحقًا ينفذ جريمته.