بينهم "تيك توكر" شهير.. القبض على عصابة اغتصاب أطفال في لبنان

ضجَّ الشارع اللبناني بخبر القبض عصابة تستدرج الأطفال وتغتصبهم، بمساعدة "تيك توكر" شهير يمتلك صالون حلاقة في بيروت، بعدما أعلنت قوى الأمن اعتقال عدد من الأشخاص المتورطين بالجريمة.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن أحد المتورطين وهو مؤثر شهير في "تيك توك" كان يستدرج الأطفال بذريعة تصوير فيديو برفقتهم، ثم يأخذهم للاحتفال معه، ولاحقًا ينفذ جريمته.

وأكدت المواقع أن العصابة منظمة، وتضم عددًا من الأعضاء، بينهم من يختار الأطفال، وآخرون يحددون مكان الجريمة، ويحجزون الغرف الفندقية، والباقون يساعدون في تنفيذ الاعتداء.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أنه وبعد المتابعة وجمع المعلومات التي استمرت لحوالي الشهر تقريبًا، تمكّنت القوى المختصة من "توقيف 6 أشخاص في بيروت وجبل لبنان والشمال، من بينهم 3 قُصَّر ذائعي الصّيت على تطبيق تيك توك، وهم من جنسيات لبنانية، وسورية، وتركية".

وأشار البيان إلى أن ذلك تم بعد "توافر معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في قسم المباحث الجنائية الخاصة التابع لوحدة الشرطة القضائية، وبعد ادعاء عدد من القاصرين لدى النيابة العامة حول تعرّضهم لاعتداءات جنسية، وتصوير، من قبل أفراد إحدى العصابات المنظمة، بالإضافة إلى إجبارهم على تعاطي المخدرات، في فنادق عدة".