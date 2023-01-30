تعرف على أجمل الغابات حول العالم
تغطي الغابات نحو 31% من سطح الأرض، وتتمتع تلك المساحة الشاسعة بأهمية كبيرة بالنسبة للبشر والكائنات الحية الأخرى، كما إن هذه المساحات الخضراء، تزود البشر بالأكسجين وتوفر الغابات أيضًا الغذاء والمأوى ومواد البناء، وبالاضافة لذلك، تعد الغابات بمثابة مناطق جذب فريدة يمكن زيارتها والاستمتاع بجمال الطبيعة بها، وفيما يأتي قائمة بأجمل الغابات في العالم التي تستحق السفر إليها وزيارتها:
غابة "سيكويا" الوطنية
تقع غابة سيكويا الوطنية في جبال سييرا نيفادا الجنوبية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تتميز بأشجارها العملاقة، وتغطي هذه الغابة مساحة شاسعة تبلغ نحو 1.1 مليون فدان، كما إنها موطن للعديد من أشجار السكويا العملاقة والتي تعد الأكبر في العالم وتحتوي الغابة أيضًا على العديد من الأشجار المذهلة الأخرى، ويمكن زيارة هذه الغابة والاستمتاع بالمشي عند سفح الأشجار العملاقة.
غابة "هوه" المطيرة
تعد غابة "هوه" المطيرة واحدة من أكبر الغابات المطيرة المعتدلة في الولايات المتحدة وهي واحدة من الغابات التي تتميز بمظهرها الغريب والساحر، وهناك الكثير من المسارات داخل الغابة التي يمكن للزوار الاستمتاع بها، مثل ممر سبروس الذي يمتد لمسافة 1.2 ميل ويؤدي في نهايته إلى أكثر أجزاء الغابة سحرًا.
محمية "مونتيفردي"
تقع محمية "مونتيفردي" في كوستاريكا، وتعد واحدة من الغابات السحابية المتبقية في العالم، حيث تتكون من أكثر من 10500 هكتار من الغابات السحابية، ويبدو الضباب فيها وكأنه سحابة كثيفة من الدخان.
ويوجد الكثير من الأشياء للاستمتاع بها في محمية مونتيفردي، حيث يوجد العديد من المناظر الطبيعية ويمكن التنزه أو ممارسة رياضة التزلج على الجليد أو المشي لمسافات طويلة على المسارات في الغابة.
غابات "الأمازون"
تغطي غابات "الأمازون" مساحة تبلغ نحو 5.5 مليون كيلومتر مربع من البرازيل وبيرو وكولومبيا وبوليفيا والإكوادور وعدد من البلدان الأخرى في أمريكا الجنوبية، تمتلك غابات "الأمازون" المطيرة مناظر جميلة وساحرة، وهناك الكثير من الوجهات المذهلة التي يمكن مشاهدتها في هذه المساحة الشاسعة من الغابات المطيرة ويمكن الاستمتاع برحلة إلى نهر الأمازون ورؤية المناظر الطبيعية والحيوانات والأنواع البحرية والطيور، وتعد غابات الأمازون المطيرة واحدة من الأماكن التي يجب زيارتها قبل أن تختفي.
غابات "ويستمانز وود"
تعد المملكة المتحدة موطنًا للعديد من الغابات الجميلة، وتعتبر "ويستمانز وود" واحدة من هذه الغابات، ورغم ذلك، تمتلك هذه الغابة ماضيًا عن حكايات الأشباح والأحداث الخارقة للطبيعة.
محمية "ويبو"
تقع محمية "ويبو" على الساحل الغربي للمنطقة الشمالية في نيوزيلندا وهي تعد موطنًا للعديد من الأشجار القديمة المعروفة باسم أشجار الكوري العملاقة والتي تعد مقدسة لشعب الماوري، ويبلغ عمر هذه الأشجار نحو 2000 عام.
تحتوي محمية ويبو على الكثير من مسارات المشي لمسافات طويلة التي توفر الفرصة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية ومشاهدة بعض الأشجار القديمة والعملاقة.
متنزه "دينتري"
يقع هذا المتنزه على الساحل الشمالي الشرقي لكوينزلاند، أستراليا ويمتلك المتنزه شواطئ رملية بيضاء جميلة وبحيرات ذات مناظر خلابة وجداول وشلالات ومناطق غابات كثيفة؛ ما يجعلها مكانًا رائعًا للاستمتاع بالطبيعة أو التنزه أو الذهاب للصيد أو التجديف على النهر.
غابة "هالربوس"
تقع هذه الغابة المذهلة في بلجيكا، وبالرغم من جمالها على مدار السنة، تتميز غابة "هالربوس" بزهور "البلوبلز" التي تكسو الغابة خلال الربيع من منتصف نيسان/أبريل إلى منتصف أيار/مايو والتي تعطيها منظرًا مذهلًا.
غابة "أوتزريتا"
تقع غابة "أوتزريتا" في إقليم "الباسك" بإسبانيا، يسميها الكثيرون بالغابة المسحورة بسبب أشجار الزان التي تعود إلى مائة عام والتي لها جذور مجعدة مغطاة بالطحالب وأغصان ملتوية ترتفع عدة أمتار في السماء.
غابة "آراشيياما بامبو غروف"
تعد غابة آراشيياما بامبو غروف في اليابان إحدى الغابات التي تتميز بنوع فريد من المناظر الطبيعية وتتميز الغابة بأشجار الخيزران الشاهقة، وتمتلك العديد من المسارات للسياح والزوار؛ ما جعلها تمتلك شعبية كبيرة بين المسافرين.