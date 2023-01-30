تعرف على أجمل الغابات حول العالم

محمية "مونتيفردي"

تقع محمية "مونتيفردي" في كوستاريكا، وتعد واحدة من الغابات السحابية المتبقية في العالم، حيث تتكون من أكثر من 10500 هكتار من الغابات السحابية، ويبدو الضباب فيها وكأنه سحابة كثيفة من الدخان.

ويوجد الكثير من الأشياء للاستمتاع بها في محمية مونتيفردي، حيث يوجد العديد من المناظر الطبيعية ويمكن التنزه أو ممارسة رياضة التزلج على الجليد أو المشي لمسافات طويلة على المسارات في الغابة.