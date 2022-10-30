تعرف إلى 7 من أجمل الجزر في العالم
يزخر العالم بالأماكن الرائعة التي يمكن زيارتها، وعند البحث عن ملاذ مثالي للسفر، تعتبر الجُزر مكانًا مميزًا للباحثين عن الهدوء بعيدًا عن المدن الكبيرة المزدحمة والسيارات والتلوث.
رصد موقع "ورلد أطلس" أجمل سبع جزر في العالم، على النحو الآتي:
جزر سيشيل
منطقة سيشل أرخبيل تضم 115 جزيرة في غرب المحيط الهندي، تجذب سيشيل العديد من الزوار كل عام؛ بسبب مناظرها الطبيعية وشواطئها التي تعتبر من الأجمل في العالم.
فضلًا عن ذلك، تُلقب سيشيل بـ "لؤلؤة المحيط الهندي"، بسبب وجود الكثير من المعالم السياحية والطبيعة الخلابة والنباتات الاستوائية ومجموعة متنوعة من الحياة البحرية، حيث تحتوي على أكثر من 900 نوع مختلف من الأسماك والسلاحف البحرية الخضراء والسلاحف العملاقة.
جزر الأزور
جزر الأزور أرخبيل برتغالي يتألف من تسعة جزر بركانية في شمال المحيط الأطلسي، تشتهر الأزور بمشاهد الحيتان والدلافين، حيث يمر ثلث أنواع الحيتان في العالم عبر المنطقة أو تسكنها. وبالرغم من وجود العديد من المواقع في جزر الأزور لاستكشافها، إلا أن قرية Sete Cidades يجب على الزوار رؤيتها، وتُوصف هذه المنطقة بأنها جنة خلابة.
تمتلئ الأزور بالمناظر الطبيعية الجميلة، مثل: الشلالات والمنحدرات العملاقة والشواطئ الخلابة.
جزيرة كومودو
تعد جزيرة كومودو واحدة من الوجهات التي تستحق الزيارة في إندونيسيا، ولعشاق المغامرات، تعد الجزيرة موطنًا لسحلية " تنين كومودو" والتي يبلغ طولها ثلاثة أمتار والمعروفة بقدرتها على الفتك.
وتشتهر الجزيرة أيضًا بشاطئ وردي مذهل، يمكن زيارته للاسترخاء، ومن أبرز المعالم الموجودة في الجزيرة، حديقة كومودو الوطنية التي اختيرت كإحدى عجائب الدنيا السبع في 2011، بالإضافة إلى ذلك، تعد الجزيرة وجهة سياحية للغوص.
جزيرة سانت لوسيا
تعد سانت لوسيا جزيرة منعزلة ومذهلة ذات أصول بركانية تقع في البحر الكاريبي، تمتلك الجزيرة غابة رائعة تحتوي على بساتين الفاكهة الملونة ومجموعة متنوعة من الطيور، بما في ذلك ببغاء سانت لوسيا، وهو طائر مهدد بالانقراض.
وتعد الجزيرة هي المكان المثالي للغطس أو مشاهدة الطيور أو المشي لمسافات طويلة، كما يوجد أيضًا "تلفريك" يقدم تجربة لزيارة لا تُنسى عبر الغابات المطيرة.
جزيرة كريت
كريت جزيرة يونانية خلابة تمتلئ بالعديد من أكثر الشواطئ والبحيرات سحرا في العالم، ويمكن الاستمتاع بالمأكولات اللذيذة والهندسة المعمارية الجميلة في الجزيرة، ويمكن أيضا زيارة الكثير من الأماكن المميزة في الأساطير القديمة.
ويمكن زيارة قصر كنوسوس الذي شيد منذ نحو 3000 عام وهضبة أومالوس.
جزيرة لا ريونيون
لا ريونيون جزيرة فرنسية تقع في المحيط الهندي، وتعد مكانًا رائعًا لاستكشاف التنوع الغني للثقافات مع المناظر الجبلية الرائعة والغابات التي تمتد على طول الساحل، ويمكن العثور على بركان "بيتون دي لا فورنيز" والذي يعد أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم.
وتعد لا ريونيون مكانًا جيدًا آخر لتجربة المأكولات الرائعة، كما إن الشلالات الموجودة في الجزيرة تعد مكانًا مثاليًا لمشاهدة المناظر الطبيعية الساحرة وسماع أصوات الحياة البرية.
جزيرة بالاوان
تعد بالاوان واحدة من أفضل جزر العالم، وتشتهر الجزيرة بكونها أكبر مقاطعة في الفلبين وتتميز بقمم من الحجر الجيري المغرية التي تطل على الرمال البيضاء وأشجار النخيل العملاقة.
وتعد بالاوان أفضل بقعة للغوص وهناك العديد من قرى الصيد حول الجزيرة، حيث يبيع السكان المحليون الأسماك الطازجة، وتعد الجزيرة أيضًا موطنًا للحياة البرية الفريدة والطيور الغريبة، وهي واحدة من أجمل المناطق التي يمكن قضاء الإجازة فيها.