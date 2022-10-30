تعرف إلى 7 من أجمل الجزر في العالم

يزخر العالم بالأماكن الرائعة التي يمكن زيارتها، وعند البحث عن ملاذ مثالي للسفر، تعتبر الجُزر مكانًا مميزًا للباحثين عن الهدوء بعيدًا عن المدن الكبيرة المزدحمة والسيارات والتلوث.

رصد موقع "ورلد أطلس" أجمل سبع جزر في العالم، على النحو الآتي:

جزر سيشيل

منطقة سيشل أرخبيل تضم 115 جزيرة في غرب المحيط الهندي، تجذب سيشيل العديد من الزوار كل عام؛ بسبب مناظرها الطبيعية وشواطئها التي تعتبر من الأجمل في العالم.

فضلًا عن ذلك، تُلقب سيشيل بـ "لؤلؤة المحيط الهندي"، بسبب وجود الكثير من المعالم السياحية والطبيعة الخلابة والنباتات الاستوائية ومجموعة متنوعة من الحياة البحرية، حيث تحتوي على أكثر من 900 نوع مختلف من الأسماك والسلاحف البحرية الخضراء والسلاحف العملاقة.