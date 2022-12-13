جولة بين أجمل المدن حول العالم
مع الاستعداد لموسم العطلات والمناسبات المميزة، خاصة استقبال العام الجديد، عادة ما يكون السفر واستكشاف أماكن جديدة، من أولى الخطط.
وبجانب الاستمتاع بتجربة سفر فريدة واستكشاف طبيعة تلك الأماكن، سواء كانت شاطئية أو جبلية أو غيرها، لا غنى عن البحث عن الأماكن ذات المناظر الجميلة والمفعمة بلمسات جمالية بطبيعتها.
ونستعرض في ما يلي مجموعة من مدن ليست تقليدية ملقبة بالأجمل في العالم:
بروج
تتميز هذه المدينة البلجيكية بمعمارها التاريخي الفريد الذي يرجع لفترة العصور الوسطى ويتسم أيضا بلمسة تجمع بين الرومانسية والعراقة، فضلاً عن مناظر المدينة الخلابة التي تتوسط قنواتها الكثيرة.
سريناغار
مدينة هندية تتميز بهدوء أجوائها ومناظرها الخلابة التي تجمع بين البساطة والجاذبية دون أن يشعر الزائر بالملل، فهي ملقبة بـ "جنة على الأرض"، بفضل مناظرها الطبيعية التي تجمع بين الجبال والأنهار وجولات القوارب المليئة بالنباتات والزهور الملونة.
شيانغ ماي
هي المدينة الأكبر والأكثر أهمية ثقافيا في تايلاند، تتميز بكثرة جبالها وشواطئها، كما تشتهر بمعابدها البوذية ذات التصاميم الفريدة من نوعها.
بودابست
تأتي العاصمة المجرية بين أجمل مدن العالم بفضل نهر الدانوب الذي يمر عبرها، بجانب الكثير من الأماكن الجذابة، مثل جسر سلسلة سيشيني وكاتدرائية القديس ستيفن.
كما تُعرف بودابست بكونها مدينة عالمية رائدة في مجالات مختلفة، من الأزياء والفن والتكنولوجيا إلى الترفيه والتجارة والتعليم.
برغن
ثاني أكبر مدينة في النرويج، تُعرف بـ"عاصمة المضايق"، إذ تتميز بمضايقها الكثيرة والجبال، فضلاً عن منازلها الخشبية التي تتوسط الأشجار المفعمة بالألوان.
هافانا
تعد المدينة الأكبر في كوبا ومنطقة البحر الكاريبي، وتتميز بشواطئها الخلابة ومبانيها ذات الطراز النيوكلاسيكي، كما أنها غنية بالمزارات الأثرية والفنادق الفاخرة، وتتمثل أبرز معالمها في منطقة هافانا القديمة، وكاتدرائية سان كريستوبال ومتحف دي لاسيوداد.