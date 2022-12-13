جولة بين أجمل المدن حول العالم

مع الاستعداد لموسم العطلات والمناسبات المميزة، خاصة استقبال العام الجديد، عادة ما يكون السفر واستكشاف أماكن جديدة، من أولى الخطط.

وبجانب الاستمتاع بتجربة سفر فريدة واستكشاف طبيعة تلك الأماكن، سواء كانت شاطئية أو جبلية أو غيرها، لا غنى عن البحث عن الأماكن ذات المناظر الجميلة والمفعمة بلمسات جمالية بطبيعتها.

ونستعرض في ما يلي مجموعة من مدن ليست تقليدية ملقبة بالأجمل في العالم: