بريطانيا.. أجمل الأماكن لقضاء عطلة شتوية ساحرة

تمتلئ المملكة المتحدة بالعديد من الأماكن التي يمكن الاستمتاع بها، حيث المناظر الطبيعية الرائعة في الشتاء.

وتعد فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة من الأوقات المفضلة للسياح لزيارة بريطانيا؛ بسبب الاحتفالات والأسواق العديدة.

ورصدت مجلة "ذا ترافيل" مجموعة من الأماكن التي يمكن الاستمتاع بزيارتها في المملكة المتحدة هذا الشتاء، وهي: