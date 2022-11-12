بريطانيا.. أجمل الأماكن لقضاء عطلة شتوية ساحرة
تمتلئ المملكة المتحدة بالعديد من الأماكن التي يمكن الاستمتاع بها، حيث المناظر الطبيعية الرائعة في الشتاء.
وتعد فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة من الأوقات المفضلة للسياح لزيارة بريطانيا؛ بسبب الاحتفالات والأسواق العديدة.
ورصدت مجلة "ذا ترافيل" مجموعة من الأماكن التي يمكن الاستمتاع بزيارتها في المملكة المتحدة هذا الشتاء، وهي:
أدنبرة
يجب أن تكون أدنبرة على قائمة المسافرين عند زيارة المملكة المتحدة خلال فصل الشتاء، وتتميز هذه المدينة بشوارعها المرصوفة بالحصى ومبانيها التي تتميز بالهندسة المعمارية الرائعة وسحر العالم القديم.
وتعد زيارة المدينة في شهر ديسمبر اختيارًا مثاليًا؛ حيث تم تصنيف سوق عيد الميلاد في أدنبرة كأفضل سوق احتفالية في أوروبا.
لندن
على الرغم من كونها وجهة مزدحمة وسياحية، إلا أن لندن تمتلك أهمية سياسية وتاريخية، كما أنها مدينة مفعمة بالحيوية وتتحول إلى وجهة رائعة في الشتاء.
إينفيرنيس
تقع إينفيرنيس على الساحل الشمالي الشرقي للبلاد ويمكن للمسافرين الاستمتاع بزيارتها هذا الشتاء؛ للاستمتاع بتجربة ساحرة في المملكة المتحدة.
وتفتخر المدينة بوجود بلدة تاريخية قديمة بها كاتدرائية رائعة من القرن التاسع عشر وسوق فيكتوري داخلي، كما أنها المكان المثالي للتسوق.
سنودونيا
تعد سنودونيا منطقة جبلية في شمال ويلز، وتمتلك هذه المنطقة سحرًا خاصًا خلال فصل الشتاء، حيث تمتلئ بالعديد من مسارات المشي لمسافات طويلة والوجهات الخلابة.
ويمكن للزوار تسلق جبل سنودون، وهو ما قد يمثل تحديًا خلال فصل الشتاء.
جزيرة سكاي
تعد جزيرة سكاي مكانًا يستحق الزيارة في اسكتلندا، ويمكن الاستمتاع بزيارة المتاجر والحانات والفنادق الساحرة.
كما تحتوي الجزيرة على بعض من أجمل المناظر الطبيعية في اسكتلندا وهي موطن أيضًا للعديد من قرى الصيد الرائعة.
باث
يمكن أن تكون مدينة باث، مثالية للمسافرين الذين يرغبون في تجربة الشتاء في المملكة المتحدة ودون البقاء في المراكز السياحية الرئيسية مثل لندن أو أدنبرة.
وتشتهر هذه المدينة بالحمامات الرومانية التاريخية التي تزداد جاذبية في فصل الشتاء.
كامبريدج
تعد كامبريدج واحدا من أكثر الأماكن سحرا في المملكة المتحدة خلال فصل الشتاء، حيث إن الثلوج الخفيفة التي تغطي ساحات المباني التاريخية مثل جامعة كامبريدج أو كاتدرائية إيلي أو هوتون ميل تجعل زيارة المدينة تجربة ممتعة.