تعرف على أفضل المواقع العالمية لتجربة الغطس

رصد تقرير متخصص مجموعة من مواقع الغطس الشهيرة حول العالم التي يمكن خوض تجربة ساحرة فيها.

ووفق مجلة "الأوبزرفر"، فإنه يمكن كذلك استكشاف الشعاب المرجانية والحياة البحرية الوفيرة تحت الماء.

وفي ما يلي ما رصده التقرير:

جزيرة هيرون

يعد الخليج المرجاني في أستراليا، من أهم الأماكن التي يجب زيارتها من قبل محبي الغطس.

ويعد الامتداد الشاسع للشعاب المرجانية أكبر شعاب مرجانية في العالم، وهو واحد من عجائب الدنيا، كما أنه موطن السلاحف البحرية وحيوانات الأطوم المهددة بالانقراض والدلافين ونجوم البحر مع أكثر من 1500 نوع من الأسماك.

كما يمكن اكتشاف "الحوت الأحدب" أثناء زيارته للشعاب المرجانية.

ويوجد العديد من الأماكن للغطس في هذا الحاجز المرجاني العظيم الذي يبلغ طوله 1429 ميلًا، إلا أن جزيرة هيرون هي وجهة شهيرة للتجارب تحت الماء، وتستضيف الجزيرة منتجعًا صحيًا.