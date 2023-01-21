تعرف على أفضل المواقع العالمية لتجربة الغطس
رصد تقرير متخصص مجموعة من مواقع الغطس الشهيرة حول العالم التي يمكن خوض تجربة ساحرة فيها.
ووفق مجلة "الأوبزرفر"، فإنه يمكن كذلك استكشاف الشعاب المرجانية والحياة البحرية الوفيرة تحت الماء.
وفي ما يلي ما رصده التقرير:
جزيرة هيرون
يعد الخليج المرجاني في أستراليا، من أهم الأماكن التي يجب زيارتها من قبل محبي الغطس.
ويعد الامتداد الشاسع للشعاب المرجانية أكبر شعاب مرجانية في العالم، وهو واحد من عجائب الدنيا، كما أنه موطن السلاحف البحرية وحيوانات الأطوم المهددة بالانقراض والدلافين ونجوم البحر مع أكثر من 1500 نوع من الأسماك.
كما يمكن اكتشاف "الحوت الأحدب" أثناء زيارته للشعاب المرجانية.
ويوجد العديد من الأماكن للغطس في هذا الحاجز المرجاني العظيم الذي يبلغ طوله 1429 ميلًا، إلا أن جزيرة هيرون هي وجهة شهيرة للتجارب تحت الماء، وتستضيف الجزيرة منتجعًا صحيًا.
جزر في في
تقع جزر "في في" بتايلاند بين جزيرة بوكيت والساحل الغربي لبحر أندامان.
ورغم أن المملكة تشتهر بالمعابد البوذية الجميلة والأفيال والشواطئ الرملية البيضاء الرائعة، إلا أن جزيرة "في في" توفر العديد من أماكن الغطس في الخارج ويمكن رؤية الشعاب المرجانية الملونة وأسماك القرش والأخطبوط.
جزيرة كوزوميل
تعد كوزوميل جزيرة تابعة للمكسيك، تقع في البحر الكاريبي، وتتميز كوزوميل بالمياه الزرقاء المتلألئة، وهي وجهة شهيرة للغطس في المكسيك.
ويمكن رؤية أسماك الببغاء الحية والسلاحف البحرية والأخطبوط والحبار وغيرها من أشكال الحياة البحرية، كما يوجد حطام سفينة في عمق المحيط في كوزوميل وهو لا يكون مرئيًا دون الغوص.
جزيرة باليكاساج
تخطف أعماق جزيرة باليكاساج في الفلبين الأنفاس، حيث تمتلئ بالشعاب المرجانية وأسماك الباراكودة والتونة والهامور وغيرها، كما يمكن الغطس بجانب السلاحف البحرية.
خليج هانوما
يعد خليج هانوما واحدًا من أكثر الوجهات السياحية شعبية في جزيرة أوهايو في هاواي.
وتتمتع هذه المحمية الطبيعية بالمياه الزرقاء مع البحيرات الضحلة للمبتدئين والشعاب المرجانية الخارجية للسباحين الأكثر خبرة، ويمكن رؤية أكثر من 450 نوعًا من الأسماك والقشريات والأخطبوط والثعابين.
أمبرجريس كاي
تعد بليز موطنًا لأكبر شعاب مرجانية في نصف الكرة الشمالي وهي تقع تحت الحاجز المرجاني العظيم الأسترالي وتعتبر ثاني أكبر شعاب مرجانية في العالم.
وتعتبر جزيرة "أمبرجريس كاي" مكانًا مثاليا للغطس في بليز، حيث إن مياهها الضحلة والهادئة وسهولة الوصول إليها، تجعل السباحين المبتدئين يشعرون بالراحة، ويمكن رؤية السلاحف وأسماك القرش والشفنين والأسماك الاستوائية.