الجفاف في كتالونيا يسبب خسائر كبيرة لقطاع الزراعة

ألقى الجفاف بعبء رئيس على اقتصاد كتالونيا، خلال العام الماضي، وفي ظل أزمة المياه، بدأت المقاطعة باتخاذ إجراءات إنقاذية، لكن حقيقة قلة الأمطار أثرت بالفعل على حساباتها.

وذكر موقع "إنفوباي" الإخباري، أن كافة القطاعات الرئيسة، في المقاطعة، قدمت خلال العام الماضي، تبايناً سنوياً إيجابياً.

وخرج مئات المزارعين من مواقع متعددة في كتالونيا باتجاه برشلونة، بمشاركة نحو 1000 جرار؛ للتنديد بالوضع الحرج للقطاع الذي تفاقم بسبب الجفاف.

وتُدين المنظمات الزراعية الإفراط في البيروقراطية، وتكلفة الديزل والأسمدة، وتطالب الإدارات العامة بحلول عاجلة للمنافسة غير العادلة التي تدينها من الواردات، التي لا تلبي الشروط المطلوبة ذاتها من المنتجين الأوروبيين.