الحكومة الإسبانية تخطط لنقل المياه بالسفن إلى كتالونيا

تخطط الحكومة الإسبانية لنقل المياه بالسفن من محطة تحلية المياه الموجودة في "ساغونتو – فالنسيا" إلى كتالونيا؛ لمحاربة الجفاف الذي تعاني منه هذه المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" عن وزيرة التحول البيئي، تيريزا ريبيرا، أن زيادة قدرة محطة تحلية المياه بنسبة تزيد على 15% ليس لها أي تأثير على احتياجات مقاطعة فالنسيا.

وصرح رئيس الولاية، كارلوس مازون، أنه يؤيد التضامن المائي بين المناطق، مضيفا أن التضامن "يجب أن يمتد رسميًا ليشمل كل إسبانيا".

وأعرب مازون عن رأيه بهذه العبارات بعد التحدث مع الوزيرة، وأوضح أنه يؤيد "أن تكون للمياه المحلاة أولوية وشبه حصرية للاستخدام في حالات الطوارئ للاستهلاك الشخصي، وليس للري؛ لأن ذلك مضر للغاية في المحاصيل".

كما اقترح أيضًا عقد اجتماع لمعالجة الاحتياجات المائية لمجتمع فالنسيا بشأن قضايا مثل نقل المياه، أو حالة الطوارئ في "البوفيرا".