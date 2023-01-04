برلمانيون: غسيل "أموال الفساد" يرفع أسعار العقارات في بغداد إلى مستويات "خيالية"

وقال عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي هادي السلامي، لـ"إرم نيوز"، إن "الارتفاع الكبير في أسعار العقارات في بغداد، يعود لشراء عقارات بشكل كبير من أموال الفساد والسرقات، فأغلب المتورطين بقضايا فساد يستخدمون غسيل تلك الأموال المشبوهة بشراء العقارات، وعمليات الشراء تركزت في مناطق معينة خاصة الراقية، مما أدى الى انفجار أسعار العقارات بشكل خيالي".

وأضاف السلامي أن "متورطين بعمليات سرقة الأموال من هيئة الضرائب "سرقة القرن" اشتروا بتلك الأموال الكثير من العقارات في مناطق مختلفة في بغداد، ولهذا سعر العقار ارتفاع بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين، ومازال يرتفع دون وجود أي حلول حكومية لمعالجة هذا الارتفاع أو السيطرة عليه".