قاضٍ عراقي يكشف أسباب إطلاق سراح بطل "سرقة القرن" نور زهير

وأضاف قاضي محكمة تحقيق الكرخ أن "المتهم نور زهير لديه عقارات واستثمارات تفوق المبلغ الإجمالي للأموال المسروقة من التأمينات الضريبية، ومن المستبعد ما يشاع عن إمكانية هروبه خارج البلد بعد خروجه بكفالة مالية قياساً بحجم استثماراته وعقاراته المحجوزة من قبل المحكمة باعتبار أن ذلك سيتيح للدولة مصادرتها".

وطالب جميع الشركات المتهمة بسرقة الأمانات بالعمل على "استرجاع المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها من قبلهم".

وأشار إلى أن "إرجاع المبالغ المالية حتما سيؤدي إلى تطبيق الظروف المخففة للأحكام بحق الشركات التي استولت على المبالغ المالية".

وقال جعفر إن "القضاء وسلطات إنفاذ القانون جادة بمتابعة جميع الشركات المتهمة، وإن التحقيقات توصلت لإحدى هذه الشركات والجهات القائمة عليها، والمتابعة مستمرة لرؤوس الأموال التي هربت من قبل هذه الشركات".

وأردف: "إحدى الشركات المتهمة بسرقة التأمينات ومن خلال التحقيقات اتضح دخولها في مزاد العملة وإجراء عمليات تحويل الأموال خارج البلاد لشركات مختلفة"، مشيرًا إلى "صعوبة حصر الأموال المسروقة من الأمانات سواء المهربة خارج البلد أو التي لا تزال موجودة".

وبيّن القاضي أن "عملية سرقة التأمينات تمت من خلال شبكة منظمة وبتعاون من قبل مسؤولين في هيئة الضرائب وموظفين آخرين".

واعتبر أنه "لم يثبت في التحقيقات لغاية الآن تورط ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة؛ كون التحقيقات ما زالت جارية حول ذلك".

وأكد ضياء جعفر أن "التحقيقات الأولية قد تثبت تورط جهات رفيعة في الحكومة السابقة بعملية السرقة، وأن القضاء جاد بالتوصل لجميع خيوط الجريمة وعناصر الشبكة بشكل كامل والجهات التي تقف خلفها".

وتابع: "هناك علامات استفهام حول توقيت وآلية تعيين مدير عام هيئة الضرائب المتهم الموقوف أسامة حسام".