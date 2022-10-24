العراق يحبط هروب "نور زهير جاسم" المتهم بسرقة 2.5 مليار دولار لتركيا

أحبطت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الإثنين، هروب متهم بسرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب العامة إلى تركيا.

وقالت مصادر أمنية لـ"إرم نيوز" إن "قوة أمنية عراقية تمكنت من الحيلولة دون سفر نور زهير جاسم إلى تركيا، وأعادته إلى بغداد، وذلك في اللحظات الأخيرة، إذ تم اقتياده من على متن الطائرة وإنزاله".

وأضافت المصادر أن "زهير لم تصدر بحقه مذكرة توقيف، لكنه مُنع من السفر على خلفية القضية".

بدوره، أعلن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، في وقت لاحق، القبض على "جاسم" في مطار بغداد الدولي.

وقال الغانمي، في بيان، إن "العراق أمانة في أعناقنا ولن نسمح بسرقة أمواله أو التهاون في أي شيء يمس أمنه، وعليه وجهنا قوة خاصة من أبطال وزارة الداخلية بإلقاء القبض على (نور زهير جاسم) في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد بطائرة خاصة".