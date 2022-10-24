العراق يحبط هروب "نور زهير جاسم" المتهم بسرقة 2.5 مليار دولار لتركيا
أحبطت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الإثنين، هروب متهم بسرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب العامة إلى تركيا.
وقالت مصادر أمنية لـ"إرم نيوز" إن "قوة أمنية عراقية تمكنت من الحيلولة دون سفر نور زهير جاسم إلى تركيا، وأعادته إلى بغداد، وذلك في اللحظات الأخيرة، إذ تم اقتياده من على متن الطائرة وإنزاله".
وأضافت المصادر أن "زهير لم تصدر بحقه مذكرة توقيف، لكنه مُنع من السفر على خلفية القضية".
بدوره، أعلن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، في وقت لاحق، القبض على "جاسم" في مطار بغداد الدولي.
وقال الغانمي، في بيان، إن "العراق أمانة في أعناقنا ولن نسمح بسرقة أمواله أو التهاون في أي شيء يمس أمنه، وعليه وجهنا قوة خاصة من أبطال وزارة الداخلية بإلقاء القبض على (نور زهير جاسم) في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد بطائرة خاصة".
وقبل ذلك، أعلن النائب مصطفى سند أن "زهير" سيغادر إلى تركيا، وطالب عبر تدوينة على تويتر بإيقافه.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستمر فيه التحقيقات بالواقعة التي هزت البلاد، وأثارت غضبا واسعا، لمعرفة مصير 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات المودعة لدى هيئة الضرائب.
وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن المبلغ جرى سحبه بين الفترة الممتدة من الـ9 من أيلول/ سبتمبر 2021، إلى الـ11 من آب/ أغسطس 2022.
وتعود هذه المبالغ في الأساس إلى شركات وأشخاص مستثمرين، وضعوها لدى هيئة الضرائب، على أن تُسترد بعد إكمال تعاقداتهم مع الحكومة العراقية وإنجاز أعمالهم وتسليمها، مثل الشركات الصينية والأمريكية العاملة في مجال النفط، وأخرى تعود لشركات محلية عاملة في مجال المقاولات والمجمّعات الإسكانية.