نور زهير جاسم بطل "سرقة القرن" في قبضة الشرطة العراقية

هذا المشهد نادر من نوعه في بلد قلما يحاسب فيه المتهمون بالفساد.

هذا الواقف خلف القضبان هو المتهم الأول في "سرقة القرن" في العراق، نور زهير جاسم، وتم القبض عليه تحت ضغوط شعبية من ناشطين قبيل دقائق من هروبه بطائرة خاصة من مطار بغداد إلى تركيا.

نور زهير متهم في قضية سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي) من حساب هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، فيما تجرى تحقيقات حالياً في قضية الفساد الضخمة.

وكان مدير الضرائب السابق وأحد المتهمين في القضية قد تمكن من مغادرة البلاد بعد استدعائه من قبل القضاء متذرعا بالحاجة إلى العلاج في الخارج.