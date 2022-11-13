العراق.. جدل واسع إثر تكليف متهم بـ"الفساد" برئاسة هيئة النزاهة

أثار تكليف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، القاضي السابق حيدر حنون، بمنصب رئيس هيئة النزاهة، جدلا واسعا.

وحنون هو عضو في تحالف الفتح، برئاسة هادي العامري، وكان قاضيا لغاية العام 2016، عندما أقاله مجلس القضاء الأعلى من منصبه، بتهم تتعلق بالفساد.

وأصدر المكتب الإعلامي للسوداني، بيانا أكد فيه استقالة رئيس هيئة النزاهة السابق، علاء الساعدي، وتعيين حيدر حنون بدلا عنه.