أسعار العقارات تؤثر على استقرار الشباب في إسبانيا

كما ارتفعت أسعار الإيجار، وهو الشكل الأكثر شيوعا للاستقرار، بشكل كبير ونمت بشكل أسرع من الرواتب.

ويعاني الشباب الآن أكثر من أي وقت مضى من عواقب العمالة المؤقتة وانخفاض الرواتب، ومن المستحيل عمليًا بالنسبة لهم الوصول إلى سوق الشراء؛ لأنهم لا يملكون 50 ألف يورو مدخرات لسداد الدفعة الأولى من الرهن العقاري، ما يزيد من تفاقم الخلل القوي الموجود بين العرض والطلب ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات.

وأشار التقرير أن ستة فقط من كل عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و29 عامًا لديهم عقد دائم، بينما يعمل 25.4% أقل من 40 ساعة أسبوعيًّا.

بينما كانت الشقق المشتركة، حتى وقت قريب، شيئًا أكثر ارتباطًا بالمرحلة الجامعية، لكنها الآن إحدى البدائل القليلة لاستقرار الشباب، إذ إن متوسط 944 يورو الذي يدفعه الشاب شهريًا لاستئجار منزل يعني أن يبقى دون 93.9% من راتبه.

وعلى الرغم من أن مصرف إسبانيا "BDE" أوصى بعدم إنفاق أكثر من 30% من الراتب على دفع الإيجار، لكن النظرية مستحيلة حسابيًا، إذ يتعين على العديد من الشباب تخصيص جزء كبير من رواتبهم لدفع ثمن غرفة وهو ما لا يمثل حتى إيجارًا كاملاً.