تقرير: استمرار ارتفاع أسعار العقارات في إسبانيا

توقع تقرير متخصص أن تواصل أسعار العقارات في إسبانيا ارتفاعها، لتختتم العام بزيادة قد تتجاوز 6% للعقارات الجديدة ونحو 5% للعقارات المستعملة، كما توقع استمرار الارتفاع في العام المقبل.

وبحسب التقرير الصادر عن الجمعية الإسبانية لتحليل القيمة "AEV"، وفقاً لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، ستصبح أسعار العقارات المستعملة أكثر تكلفة في عام 2024 بمعدلات تقترب من 3%، نتيجة الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة للتخفيف من التضخم وما يترتب على ذلك من زيادة في تكلفة التمويل.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة من الخبراء المتخصصين أشاروا إلى الركود أو حتى التراجع الطفيف بحلول عام 2024 نظرًا للصعوبات التي يضيفها الاقتصاد.

ومع ذلك، يقدر خبراء آخرون استشارهم التقرير، أنه على الرغم من استمرار حدوث زيادات في أسعار العقارات، فإنها ستكون أقل من تلك التي جرى توقعها.

وقال التقرير إن ما اتفق عليه الأغلبية هو أن الأسعار سوف تستمر في الارتفاع على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة بفضل مرونة تشغيل العمالة واستعادة القوة الشرائية للأسر مع اعتدال التضخم.