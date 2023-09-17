إسبانيا.. أسعار الفائدة المرتفعة تصيب السوق العقاري بالشلل

كشفت البيانات الصادرة عن بوابة "Fotocasa" العقارية، أن الزيادة في أسعار الفائدة أثرت على 59% من طلبات شراء المنازل المحتملة في إسبانيا؛ مما دفع الراغبين في الشراء إلى تأجيلها، وبنسبة 28%، في حين أوقف 31% منهم العملية.

وقالت صحيفة "إلـ موندو" الإسبانية إن "الأشخاص الأكثر تضرراً من هذا التشديد في الإجراءات العقارية هم الشباب، الذين يلجؤون إلى البنوك لطلب الائتمان دون أن يكون لديهم دخل مرتفع جدًا، وأصحاب الدخول المتوسطة، والعائلات التي يتراوح دخلها الشهري بين 2500 و3000 يورو.

وأوضح خبير الرهن العقاري في شركة "Hipoo" سيزار بيتانكو، بأن "المؤسسات العقارية تفرض سيناريوهات السقف الأعلى والشروط الأصعب، والعديد من العائلات أو الأشخاص الذين اجتازوا هذه السيناريوهات في السابق، لا يستطيعون فعل ذلك مجددًا؛ لأن قدرتهم في سداد الرهن لا تتجاوز نسبة 35% الموصى بها من قبل المسؤولين والمشرفين".